A Duna bal partján, Soltnál mintegy 15 ezer négyzetméter bérlője az önkormányzat. Az eddigi tapasztalat szerint nemcsak a soltiak, hanem vidékről is sokan eljönnek, főleg a nyári időszakban, szabadidejüket eltölteni a solti Duna-partra. Ezért továbbra is fontos szempont a terület tisztántartása, a női-férfi illemhely, valamint tisztálkodási lehetőség biztosítása, valamint a lakosság részére étel-, italkínálat biztosítása. A beadott pályázatok közül Iványi Norbert helyi vállalkozó nyerte meg a lehetőséget a működtetésre, így az elkövetkező időszakban ő fog gondoskodni arról, hogy továbbra is színes élet legyen a helyiek számára is fontos solti Duna-parton.