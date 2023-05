Míg tavaly 30,69 forint volt 1 kilowatt/óra áramdíj, addig idén ez a szám 177,17 forintra emelkedett. Míg tavaly a város 42,6 milliót költött közvilágításra, a költség ezúttal a megemelkedett beszerzési ár miatt – a közvilágítási lámpák kikapcsolását követően is – várhatóan 70 millió forint lesz.

A legutóbbi önkormányzati ülésen a városatyák tárgyaltak a témáról. Úgy döntöttek, hogy lecserélik az összes nagyfogyasztó lámpatestet, összesen 1728 darabot. Kiskőrös önkormányzata a felmerülő költségek csökkentése és a lámpatestek mihamarabbi visszakapcsolása érdekében fejlesztési lehetőségeket keresett.

Az önkormányzat felvette a kapcsolatot az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. munkatársaival, akik a korábbi, elavult, 1728 darab halogén lámpatestek helyett a mai kor követelményeinek megfelelő LED-es lámpatestek és a hozzájuk kapcsolódó, kiszolgáló műszaki technológiák alkalmazását javasolták.

A cég által összeállított fejlesztés összköltsége mintegy bruttó 227 millió forint lesz.

A korszerűsítés tartalmazza a tervezés, az engedélyeztetés, a világítótestek beszerzésének költségeit, valamint az egyéb anyagköltségeket is (ideértve a karok 15 százalékának a szükséges és a bekötővezetékek a cseréjét).

A tervezett fejlesztés megvalósításával akár 55 százalékos megtakarítás is elérhető a korábbi fogyasztási adatokhoz viszonyítva. Emellett az sem elhanyagolható, hogy a karbantartási és üzemeltetési költségek is jóval kedvezőbbek; a közterületek térvilágítási minősége és fényhasznosítása sokkal kedvezőbb lesz a korábbihoz képest. Sőt, azt tervezik, hogy az okosvárosok működtetése keretében, ha erre lehetőség nyílik, akkor olyan mozgásérzékelő-rendszert vezetnek be, amely segítségével szabályozni lehet az utcai lámpák világítását. Azaz, a világító testek akkor adnák le maximum fényüket, amikor alattuk elmegy egy polgár. Az önkormányzat a világítótestek lecserélésének a több ütemű kivitelezését elfogadta.