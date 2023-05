Építési munkálatok 1 órája

Lebontották a gyalogos felüljárót a halasi vasútállomáson – galériával

Évtizedekig szolgálta a halasiakat az a gyalogos felüljáró, amit most lebontottak az épülő új vasúti pálya miatt. Az acél és vasbetonszerkezetet több részre vágták és egy daruval darabonként emelték le a tartóoszlopokról. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása miatt több kiszolgáló épületet is elbontanak, a munkálatok mostanra egyre látványosabb szakaszba értek, az Átlós úti vasúti átjárót is lezárták a forgalom elől.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Az épülő új vasútvonal miatt több korábbi vasúti kiszolgáló épületet is elbontanak Fotó: Pozsgai Ákos

Az állomás északi oldalán lévő felüljáró a Kárász és a Szénási utcát kötötte össze, évtízetekig szolgálta a halasiakat, sokaknak könnyítette meg a munkába járást az egykori Ganz-Mávag, a Kötöttárugyár, a Faipari Vállalat és a Tüzép dolgozói számára. Információink szerint a gyalogos felüljáró elbontása azért vált szükségessé, mert a tartóoszlopai az új, nagy sebességre tervezett vágányok nyomvonalában voltak. Úgy tudjuk, hogy a vasútállomás fő épületének közelében épül majd új gyalogos aluljáró, amely a vágányok melletti peronokhoz vezet majd, az váltja ki az eddigi gyalogos felüljárót. Közben lezárták a város déli oldalán lévő Átlós úti vasúti átjárót, ahol felszedték a Kelebia és Baja felé vezető síneket, a vasúti pályát itt is teljesen újra építik, az eddigi nyomvonal is kisebb mértékben módosulni fog. Az Átlós úti átjáróban az építési munkálatok várhatóan két hónapig tartanak majd, május 15-től jelentős forgalmi rend változás lépett életbe a Szegedi és a Majsai út felől érkezők és arra felé közlekedők számra. A Batthyány utcai közúti felüljárón keresztül lehet a városba érkezni, vagy a város elhagyni. Az épülő új vasútvonal miatt több korábbi vasúti kiszolgáló épületet is elbontanak, így mostanra a volt fűtőházat is lebontották, valamint a vasút utcán egy korábbi szolgálati lakást is hamarosan bontani kezdenek.

Lebontották a gyalogos felüljárót Fotók: Pozsgai Ákos

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!