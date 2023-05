A programba a Neumann János Egyetem hallgatóin kívül a University of Slavonski Brod, a TU Graz, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói kapcsolódtak be. Tekintettel a külföldi egyetem diákjaira, a kurzus, illetve a fizikai hét is angol nyelven zajlik.

Béres Gábor József kiemelte, hogy az egyhetes jelenléti alkalom kiváló lehetőség a külföldi tapasztalatszerzésre azon diákoknak, akik valamiért nem tölthetnek egy egész szemesztert más országban az Erasmus programjain belül. Az egyetem életében pedig még nagyobb jelentősége van, hiszen ez egyike a kevés, a protokolláris kereteken túlmutató, teljesen megvalósuló nemzetközi intézményi projekteknek, ami példaértékű az egyetem életében. A vendégeket dr. Kovács Lóránt, a GAMF Kar, illetve dr. Kárpáti József, a Gazdaságtudományi Kar dékánja köszöntötte a megnyitón.