A versenyen minden vadász indulhatott, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezik. Főleg Bács-Kiskunból érkeztek vadászok, a más vármegyéből érkezők külön kategóriában szerepeltek, tudtuk meg Fésűs Sándor főszervezőtől, a lőtér tulajdonosától.

– A verseny három pályán zajlott, toronykakas, vadász-skeet, és korongvadászat. Ez háromszor huszonöt lövés, tehát 75 körös verseny. A toronykakasnál a lőállások egymástól különböző távolságokra vannak, amikor egy sorozat lemegy, akkor öt méterrel közelebb mennek a toronyhoz, így még nehezebb eltalálni a korongot. Az utolsó, alig pár méterre van a toronytól, így nagyon gyorsan kell reagálni, gyors reflex és érzék kell hozzá. Ettől függetlenül több versenyző is telibe tudja lőni, vagyis mind a huszonöt korongot el tudja találni. A vadász-skeet is 25 korongról szól. Itt két toronyból, egy alacsonyabból és egy magasabból jönnek a korongok, a versenyzőknek egy félkör alakú lőpályán nyolc lőállásból kell lőniük. A korongok egy íven repülnek, csak minden lőálláson leadott lövésnél más az előtartás. A korongvadászatnál egy tizenkét méter magas dombbon állnak a versenyzők, a dobógépek lent vannak és különböző irányba dobnak. Itt van nyulat utánzó lapos korong, de magasabban repülő korong is, ami a fácánkakas emelkedését követi. A leadott négy-négy lövés után helyet változtatnak a versenyzők, az ötödik lőállásnál más a szög, más az előtartás − részletezte a feladatokat Fésűs Sándor.

Megyei eredmények, nők: 1. Kovács Sörös Mirjana (Baja), 2. dr. Aranyászné Zsikla Adrienn (Kecskemét). Férfiak, szuper veterán: 1. Szurovecz István (Kecskemét), 2. Oláh József (Kunfehértó). Veterán: 1. Fehér Péter (Ballószög), 2. Gál Sándor (Császártöltés), 3. Kárpáti Lajos (Baja). Szenior: 1. Szarka József (Kiskunfélegyháza), 2. Kovács Endre (Baja), 3. Zsigó Imre (Kiskunfélegyháza). Ifjúsági: 1. Revuczky Patrik (Kecskemét), 2. Vass Máté (Soltvadkert), 3. Kovács Máté (Kecskemét).

A következő állomás a Gemenci Zrt érsekcsanádi lőterén lesz júliusban, majd Kiskunmajsa következik szeptember hónapban, a sort pedig Kunfehértó zárja októberben. Az elmúlt év összesített eredményei alapján kialakult helyezettek díjazása is ezen a napon történt.

Megtudtuk továbbá, hogy ebben az évben harmincadik alkalommal rendezik meg a Bács-Kiskun vármegyei Szent Hubertus-napi ünnepséget, amihez minden évben csatlakozik egy lövészverseny. Az ünnepséget megelőző vármegyei lőversenyt augusztus 19-én rendezik Tiszakécskén. Az előző évektől eltérően annyi változás lesz, hogy a sörétes lőszámokon kívül be kell iktatni golyós számokat is. A lőtér tulajdonos feltette a kérdést a vadászoknak, hogy választhatnak, rövid pályán kétszer tíz lövéses vadat ábrázoló táblára lőnek, vagy nagy kaliberű golyóval ugyancsak vadat ábrázoló táblára szeretnének lőni 150 méterről távcsővel. A válaszokat majd összegzik, és ennek megfelelően alakítják ki a pályákat.