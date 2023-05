A Mithras Kórus előadásában elsőként Kodály Zoltán Horati Carmen című műve hangzott el, majd Kossuth és Erkel díjas magyar zeneszerző, Szokolay Sándor Áldjuk Isten nagy kegyelmét című művét adta elő a kórus, szólót énekelt Juhászné Zelei Judit, zongorán kísért Kovács Judit. A folytatásban Mozart Ave Verum Corpus, majd Brendan Graham és Rolf Lovlan szerzőpáros több mint száz feldolgozást megért You Raise me Up című műve, utolsóként Carol Stephens Loria című műve volt hallható, vezényelt: Karsai Péter.

A hangverseny zárásaként a két kórus hölgyeinek közös előadásában Mray Lynn Lightfoot Dona nobis pacem című dalműve hangzott el, vezényelt Makkai Gézáné. Majd a fúvósok és a férfiak is bekapcsolódtak, Charles Gounod C-dúr mise; Kyrie Glória és Nach Prucell Lobt den Herrn, valamint Charpentier Te Deum című művei hangzottak fel, vezényelt: Karsai Péter.