Több éves hagyomány, hogy a klub szomszédságában levő óvodások műsorral kedveskednek az egyesület tagjainak Anyák Napja alkalmából.

Most a Csőrike csoport látogatott el a nyugdíjasklubba, ahol műsorral és ajándékkal is köszöntötték az ünnepelteket. A nyugdíjasok viszonozták ezt a gyerekeknek, köszönetképpen ők is adtak ajándékot, és vendégül is látták a kis köszöntőket. Ezt követően jó hangulatú, vidám közös körjátékok következtek, amelyek mosolyt csaltak minden jelenlevő arcára.