– „Fekete János és felesége értékes kézi szőttes perzsaszőnyeget adományozott az épülő templomnak, Sztilinovics András adta a Szűzanya szobrát, a Kalocsai Iskolanővérek helyi zárdája a Jézus Szíve szobrot, Dietrich Fülöp szőlőbirtokos a bejárati ajtó fölé állított Kis Szent Teréz szobrot” – írta a korabeli krónika.

Bábel Balázs érsek külön is megemlékezett a reformátusból katolikus hitre áttért kiskunhalasi Ván Zsuzsannáról is, aki Ván Benjámin nagy hírű halasi református lelkész testvére volt. Ván Zsuzsanna alapította meg a Szűz Mária Társaságát, amelyet egyetemistákból, főiskolásokból hozott létre. A társaság megőrizte a civil életben való munkálkodását, de a tagoknak ugyanakkor volt egy hatalmas elköteleződésük az apostoli életre, a papi hivatásokért való imádságra, és ezt a közösséget Mindszenty bíboros jóvoltából még Róma is elismerte. Harminckét papot számítanak azok közé, akik a Szűz Mária Társaságának az imádságára, segítésére, pappá lettek.

– Micsoda hatalmas buzgóságnak a kiáradása volt, lehetne úgy is mondani, hogy a Szentlélek Úristen új pünkösdje volt itt Halason, hogy egy nagyon erőteljesen református családból valaki nemcsak, hogy katolikus hitre tért, hanem még egy női szerzetes közösséget is alapított, melynek még ma is vannak tagjai Magyarországon, de még határainkon túl is – emlékeztetett Bábel Balázs, aki szerint a kilencven évvel ezelőtti halasi katolikusoknak komoly ereje volt.