A rádióműsorban elhangzott, hogy Zsámboki Anna után vette át a tankerület igazgatását Pálfi Tamás, aki azzal a céllal kezdett új feladatába, hogy biztos hátteret nyújtson a hozzájuk tartozó oktatási intézményeknek, valamint hozzájáruljon azon feltételek megteremtéséhez, melyek szükségesek az alapfeladatok és a színvonalas oktató-nevelő munka ellátásához.

Pálfi Tamás beszélt szakmai életútjáról is. Pedagógusként kezdte a pályáját egy katolikus általános iskolában. Amikor a tankerületi rendszer létrejött, csatlakozott és először tanügyigazgatási referensként végezte munkáját, akkor még a Kiskunfélegyházi Tankerületnél. A Kecskeméti Tankerületi Központ 2017-ben jött létre a négy járás − Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Tiszakécske és Kiskunmajsa − összeolvadásával, akkor került a kecskeméti központhoz, ahol először köznevelési osztályvezetői, majd főosztályvezetői feladatokat látott el, ezt követően szakmai vezetőként folytatta pályafutását igazgatói kinevezéséig.

Az új igazgató hangsúlyozta, hogy az elkövetkező idők feladata, hogy a Covid és az ukrajnai háború hatása nyomán, illetve az energiaválság következtében némiképp megbillent stabilitást helyreállítsák az intézmények életében.

Aktualitásokról is beszámolt az új igazgató. Elmondta, hogy az intézmények sok pályázatban vesznek részt, melyek közül több hamarosan lezárul. A legfontosabbak között említette az EFOP-pályázatot, ami az utazó gyógypedagógia- és a szakszolgálati ellátást, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának szakmai feladatait segíti. Ez igen nagy volumenű pályázat, összesen 485 millió forintot nyertek el az intézmények. Ebben a Bács-Kiskun Megyei Pedagógia Szakszolgálat 17 feladatellátási hellyel vesz részt, hozzá tartozik a kiskunfélegyházi EGYMI, ami egy, a kecskeméti EGYMI pedig három feladatellátási hellyel szerepel a projektben, a kecskeméti.

Egy másik EFOP-pályázat keretében a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnáziumban infrastrukturális beruházásokat valósítanak meg összesen 920 millió forint értékben. Ugyancsak ilyen típusú, de már országos pályázatba kapcsolódik be a tankerület három iskolája.

Az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő terének fejlesztése című pályázat keretében okostantermeket alakítanak ki Bugacon, Lakiteleken és Szentkirályon.

A Kecskeméti Tankerületi központ egyike a legnagyobb tankerületeknek: a tagintézményekkel együtt 77 iskola és 132 feladatellátási hely tartozik a központhoz, amibe beletartozik a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is. Ez a nagyság természetesen jelentkezik a költségvetésben is. Ezért a jövőben is figyelik a pályázati lehetőségeket és készen a mostanihoz állnak hasonló fejlesztésekre.

Pálfi Tamás elmondta, hogy nem csak országos szinten, hanem az illetékességi területükön is jellemző probléma a tanárhiány, de erre megvannak a megoldásaik és igyekeznek minden téren biztosítani a szakos ellátottságot, hogy megfelelő színvonalon folyjon az oktatás.