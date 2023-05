Szunyi Anikó, a Platán Utcai Általános Iskola igazgatója elmondta, a fenntarthatósági témahét utolsó napjára szervezték a jótékonysági limonádévásárt és a bolhapiacot. Ez utóbbit minden évben megtartják, ilyenkor a gyerekek eladhatják egymásnak a már nem használt játékaikat. Ezúttal azonban a bevétel nem a saját zsebpénzüket növelte, hanem jótékony célra ajánlották fel a gyerekek. Míg az alsó tagozatosok piacoztak, a felső tagozatosok a tanárok által készített limonádét árulták. Nemcsak az iskolában, hanem a Móraváros több pontján is találkozhattak velük a félegyháziak.

Az első alkalommal megszervezett jótékonysági limonádévásárt nagy siker övezte, hiszen sokan vásároltak a diákoktól, és sokan a limonádé árán felül is nagylelkűen adakoztak – mondta az igazgatónő, aki büszkén számolt be arról is, hogy a limonádét az iskola fűszerkertjében megtermelt citromfűvel és mentával ízesítették. Azt is hozzátette, nem véletlen, hogy ilyen sok pénzt sikerült összegyűjteniük, hiszem minden kezdeményezésüket maximális erőbedobással visznek végbe. A diákok, a tanárok és a szülők egyaránt beleteszik a szívüket, lelküket. Arra is odafigyeltek, hogy környezettudatosak legyenek, így nem eldobható poharakban árulták a limonádét, hanem inkább a menzán használt poharakat mosogatták folyamatosan.