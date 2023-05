Gógné Kürti Évának és férjének, Góg Istvánnak két saját gyermeke van, ikrek. Zsombor és Barnabás idén decemberben lesznek 13 évesek. Mellettük még hat nevelt gyermekről is gondoskodnak.

Az édesanya elmesélte, hogy fiai koraszülöttként a várandóság 26. hetében jöttek világra. Zsombor mindössze 900 grammal és 34 centisen, agyvérzéssel született. Szerencsére ez nem okozott nála maradandó károsodást, teljesen egészséges. Barnabás 700 grammal és 32 centivel született. Eddig két koponyaműtéten, egy lágyéksérv műtéten van túl. A napokban pedig egy hétórás speciális gerincműtéten esett át a budapesti gerincklinikán.

Barnabásnak ugyanis egy igen ritka "A" típusú gerincbetegsége van, amit úgy kell elképzelni, hogy egy fordított "S" alakban fejlődtek ki a gerinccsigolyái, ezeket egyesével csavarokkal rögzítették egy vas sínre. Ezt a beavatkozást nagy valószínűséggel később, 15 éves korában újból meg kell ismételni – részletezte az édesanya hozzátéve, hogy a gerinc betegsége miatt sajnos Barnabás mellkasa és a térde eldeformálódott, amit később szintén műtéttel korrigálnak majd.

Az anyuka azt is elmondta, hogy nagyon jól sikerült a gerincműtét, Barnabás hősiesen állta a megpróbáltatásokat.

Még egy hónap sem telt el a beavatkozás óta, de már javában tanul, hogy behozza az iskolai lemaradást.

Évától azt is megtudtuk, hogy a fészekhinta beszerzésének ötlete Barnabás testvérértől, Zsombortól származik, aki karácsonyra nem is kért mást a Jézuskától, csak azt, hogy az iskolájuk udvarán legyen egy ilyen hinta, amiben Barnabás gyógyulása után a tanórák közötti szünetekben pihenhet.

Egy oktatási intézménybe azonban nem lehet akármilyen hintát felállítani, csak olyat, ami megfelel az Európai Uniós szabványoknak. Egy ilyen hinta viszont közel 1,2 millió forintba került. Mivel a családi kasszából erre nem futja, szintén Zsombor ötlete alapján gyűjtést szerveztek. Cipősdobozokból készítettek adománygyűjtő perselyeket, melyekre Barnabás fényképeit és rövid történetét is felragasztották.

Forrás: Beküldött fotó

Szerencsére kezdeményezésüket több vállalkozó is támogatta, akik szívesen kihelyezték üzleteikben a gyűjtődobozokat. Sőt még a fiúk iskolájában, a Bokrosi Általános Iskolában is gyűjtöttek a hintára. Eddig 400 ezer forint adomány jött össze. Mivel még mindig messze vannak a kitűzött céltól, az édesanya újabb lehetőségeket keresett, alapítványokhoz fordult, pályázatot nyújtott be, de mindenhol elutasításra talált. Ezért fordul most szerkesztőségünkön keresztül a nyilvánosság felé.

Abban bíznak, hogy Zsombor álma mihamarabb valóra válik, és Barnabásnak lesz egy fészekhintája az iskolaudvaron, amit persze minden gyerek használhat majd. Aki támogatni szeretné ezt a kedves kezdeményezést az a következő számlaszámra utalhat: Fókuszt Takarék Szövetkezet 51700179-11702665.