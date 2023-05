Évforduló 43 perce

Igazi feltöltődés a virágok látványa a kecskeméti Boldogasszony Rózsakertben – galériával

Kilenc évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Kecskeméten a Boldogasszony Rózsakert. Az évforduló alkalmából most először rózsavásárt is tartottak a helyszínen május 27-én, szombaton 8 és 16 óra között. A nap folyamán a szervezők szeretettel várták azokat is, akik csak gyönyörködni szerettek volna a színpompás kert szépségében.

9 éves a kecskeméti Boldogasszony Rózsakert Fotó: Lizik-Varga Katalin

Hegedűs Ágoston, kertészmérnök, a Magyar Rózsabarátok Társaságának elnöke, a rózsakert megálmodója a helyszínen két turnusban vezette körbe az érdeklődőket, és mesélt nekik többek között a rózsanemesítésről, valamint a Boldogasszony Rózsakert kialakításának történetéről is. Akik kíváncsiak a rózsaillattal megtelt kert szépségére, vagy csupán sétálni szeretnének, esetleg megpihennének egy rózsabokor mellett felállított padon, azoknak jó választás lehet a Boldogasszony Rózsakert. Ugyanis a kert mindenki számára nyitott, ide bárki bejöhet. Tavasszal nyitja meg kapuit a látogatók előtt, csak ősszel zárják be, hogy el tudják végezni a szükséges karbantartási feladatokat, hogy a következő tavaszra újra megcsodálhassuk a színpompás virágokat. Hegedűs Ágoston elmondta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola együttműködésének köszönhetően az intézmény diákjai ápolják és gondozzák a kert növényeit. A Boldogasszony Rózsakertben 12 díjnyertes rózsafajta található.

A kecskeméti Boldogasszony Rózsakert Fotók: Lizik-Varga Katalin

Hegedűs Ágoston szeretné, hogy a rég elfeledett rózsakert-építés, a rózsanemesítés újra virágkorát élné Magyarországon köztük pedig Kecskeméten is. Ezért sokat dolgozik. A Magyar Rózsatársaság elnöke 2008-ban rendezte meg az első Rózsa Forma-1 kertépítő versenyt, melyet idén folytat. A kertészmérnök egyébként egy 3 alkalmas előadás-sorozat keretében segített az érdeklődőknek felkészülni az idei megméretésre, beavatta őket a rózsakertépítés fortélyaiba. A június 14-i Kecskeméti II. Rózsa Forma-1 kertépítő verseny záróünnepét a Ceglédi úton, a Gyenes Kertészetben tartják majd, ahol egy kis magánkertet is bemutatnak, amit a Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola diákjai építettek.

