Táby Irén osztálya hatvan éve és most is összetartó közösséget alkot. Az egykori húsz fős osztályba tizenhárom lány és hét fiú járt. Közülük sajnos négyen már nem élnek és a tanári kar tagjaiból is többen meghaltak. Részt vett azonban az osztálytalálkozón a iskola egykori igazgatója, a 95 éves Bátorszki Balázs és az egykori magyar tanárnő, Kerezsi Ferencné Piroska is, aki még ma is név szerint köszöntötte valamennyi diákját. Elmondta, nagyon szeretett tanítani a Nagyszőlő úti tanyasi iskolába, ahol pezsgő közösségi életet éltek. A tanári kar és a szülők közösen sok programot szerveztek: farsangi mulatságokat, pacal vacsorát, bálakat, előadásokat, ünnepeket, amelyek által igazi, összetartó közösségé kovácsolódtak.

Az osztálytalálkozón megjelent diákok nagy szeretettel emlékeztek vissza a Nagyszőlő Úti Iskolában eltöltött évekre. Mint mondták, soha nem érezték hátrányát annak, hogy tanyasi iskolába jártak, hiszen nagyszerű pedagógusok kezei közt nevelődtek. A legtöbb diák a városi iskolák versenyein és később az életben is megállta a helyét. Felidézték azt is, hogy tanultak táncolni, a politechnika órákon főzni, tésztát gyúrni, az iskola kertjében pedig kertészkedni. Elmondták, annak sem érezték hátrányát, hogy alsó tagozatban több évfolyam is egy tanteremben tanult. Az első és harmadik, illetve a második és negyedik osztály volt együtt egy tanítóval. Ezáltal voltak úgynevezett hangos és csendes órák. Míg például az elsősök hangosan olvastak, addig a harmadikosok feladatokat oldottak meg önállóan vagy fordítva. A mai világban lehet, hogy ez furcsán hangzik, de akkor ez volt a természetes, tanárnak és diáknak egyaránt – mesélték élményeiket az osztálytalálkozó résztvevői.