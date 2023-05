A Családsegítő Központ közreműködésével juttatják el a hallét és a halat a rászorultak részére, de a Szentháromság téren is 80 adag étel jutott az ebédelni vágyóknak. Csémy László, a Bajai Halászléfőző Lovagrend elnöke hírportálunknak elmondta, hogy nagy segítségükre voltak a bajai középiskolás kosaras lányok. Nagyon fontosnak érzik a fiatalok érzékenyítését, akik a későbbiekben a társadalmi szerepvállalásban, a segítségnyújtásban is aktív szerepet tölthetnek be.