– A közvetítésnek köszönhetően a hétvégén több jelzést kaptunk, hogy egy zsákdarab került fel a kocséri fészekbe, amely folyamatos veszélyt jelent a fiókákra. Bíztuk benne, hogy esetleg maguk a gólyák vagy a szél kiveti a fészekből, de ez nem történt meg.

Így hétfő reggel Hriagyel Csaba polgármester úr megkeresésre a nagykőrösi tűzoltók Ézsiás László vezetésével megtisztították a fészket – mondta el hírportálunknak Gévai Imre tagintézmény-vezető.

Közben azt is látták, hogy Kázmér és Kelepke, a gólyapár ötödik, legifjabb fiókája nincs túl jó bőrben, illetve tollban, a kameraképek alapján látható volt, hogy kissé alultáplált. Gévai Imre elmondta, hogy a fióka érdekében kapcsolatba léptek Márton Vlad András állatvédő szakemberrel, aki a felvételek alapján azt javasolta, vegyék ki a fészekből a legkisebb fiókát is, és ő majd a madármentő központjában felneveli. A szakember késlekedés nélkül el is indult Kocsérra az ország másik feléből, hiszen Téten épp egy háromfiókás fészekaljat mentettek reggel, mert ott áramütés miatt elpusztult az egyik szülő.

– András 13 óra körül meg is érkezett Kocsérra – a 3 mentett fiókával az autójában – és magához vette a legkisebb kocséri fiókát is. Rögvest meg is etette a négy fiókát halacskákkal. Az étvággyal nem volt gond – mondta Gévai Imre, hozzátéve, hogy a kocséri fióka a legnagyobb, a téti fészekből származó két nagyobb madár jó életesélyekkel bír, a legkisebb sorsa egyelőre kérdéses, de Márton Vlad Andrásnál jobb kezekben nem lehetne.