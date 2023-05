Új rekordot állított fel újoncként a Kecskeméti TE

A Kisvárda elleni 1-0-os sikerrel a KTE bebiztosította második helyét az OTP Bank Liga 2022/2023-as idényében. A lila-fehérek 112 éves történetük legjobb szereplését produkálták, de újonc együttes sem szerepelt még ilyen jól – számolt be a baon.hu portál. Az már a záró kör előtt biztos volt, hogy dobogón végez a Kecskemét, de az ezüstérem megszerzése még kérdéses volt. Korábban kétszer is ötödik lett a KTE az élvonalban, másodjára éppen a jelenlegi edző, Szabó István vezetésével, amit a mostani ezüsttel sikerült túlszárnyalni, egyben kiharcolni az Európa-konferencialiga indulást. Az ezüstérem a magyar bajnokság történetében is új rekord, hiszen újonc együttes még sosem zárt a második helyen.