Roma szerzők műveit szavalták, mesélték a diákok

Cigányul és magyarul is felcsendültek roma versek a sokéves hagyományra tekintő roma vers-, mese- és prózamondó versenyen nemrégiben, melynek ezúttal a kecskeméti Tóth László Általános Iskola adott helyet. Az Álmodtam egy világot címet kapta az idei verseny, melyre a város különböző intézményeiből 19 gyerek nevezett be. A megméretés célja, hogy az irodalmi műveken keresztül ápolja a roma kultúra értékeit. A diákok roma szerzők verseit, meséit vagy prózáit adhatták elő, illetve magyar szerzők romákról szóló műveit. A díjátadón nemcsak az irodalmi esemény legjobbjait köszöntötték, hanem a hozzá kapcsolódó Vándorlás című rajzverseny díjazottjait is.