Az ünnepségen Barákovics Máté előadásában a Presszer Gábor-Adamis Anna szerzőpáros Valaki mondja meg című dalát hallgathatta meg a közönség. Az LGT dalt követően Koch Zsuzsa igazgató köszönt el a ballagóktól.

– Kedves Ballagók! Ezen a napon fiatalságotok egyik legszebb időszaka zárul le. A Bereczkiben töltött évek során számtalan élménnyel gazdagodtatok, napi küzdelmek és örömök értek benneteket. Szüleitekkel együtt próbáltunk nevelni és irányítani benneteket. A jövő az iskolapadban kezdődik, ezért értékmérő pillanatok ezek, hiszen kiderülni látszik, hogy mi mint iskola mennyire tudtunk felkészíteni benneteket a jövőbeni munkátokhoz. Ezt azonban lehet, hogy csak öt vagy tíz év múlva értékelitek – mondta Koch Zsuzsanna.

A továbbiakban egy híres filmes szavait idézte: „Foglalkoztat a jövőm mivel a hátralévő napjaimat ott szeretném eltölteni.”

Az igazgatónő kiemelte, hogy a bereczkis diákok hiányszakmákat sajátíthatnak el. Nagy szükség van a Bácskában a földművelés gépeinek vezetésére és karbantartására. Kiemelte az intézmény partnereit: az Axiál és a Dorker Kft.-t akik várják a végzett szorgalmas és dolgozni akaró és tudó diákokat. A határmentén a rendvédelmi és közszolgálati feladatok ellátására jelentkezhetnek a végzett tanulók. Az elmúlt év inflációs helyzete azt is megmutatta, hogy a kisebb földterületek, kertek művelése is milyen fontos és szükséges feladat. A mozgás és a sport elhivatott szereplői is megtalálják a jövőben a számításukat.

A beszédet követően jutalmak, díjak átadására került sor. Réder Máté az év Bereczkis diákja és Baja Város díját, Kiss Dorián az év technikus tanulója, K.Imre Viktória az év szakképző iskolás tanulója, Tóth Péter Gyula az év sportolója díjakat kapták. A búcsúzók nevében Varga Zoltán AGS12 osztályos tanuló köszönt el, végül a végzős diákok jelképesen egy szál virággal köszönték meg tanáraik négy éves munkáját.

Az ünnepség záró részében a búcsúzó diákok a Szózat hangjaira átadták a zászlót a nyomukba lépő alsóbb évfolyamosoknak. Végül a ballagók az iskola névadójához, Bereczki Máté szobrához vonultak koszorúzni.

