Nosztalgiázáshoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul. A kort megidéző régi képeslapok, a tervezett monumentális templomról készült képeslap Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékából származnak.

Csak tervek alapján képzelhetjük el, milyen is lett volna a Tűzharcosok Örökimádó temploma. A templomépítés története egészen a XX. század elejéig nyúlik vissza.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Az egyházi források szerint az 1911-es kecskeméti nagy földrengés után elhatározták, hogy a katasztrófa emlékére fogadalmi templomot építenek. Ez a gondolat azonban az első világháború és az angolkisasszonyok 1917. évi betelepítésének gondjai között háttérbe szorult, de 1922-ben újra napirendre került. Balázs Benedikta bencés nővér megszervezte – Máriavárosi népmissió néven – a máriavárosi templomépítő bizottságot. Évekig gyűjtöttek a templom építésére, sajnos azonban anyagilag negatívan érintette az ügyet, hogy 1932-ben a Piarista Gimnázium építéséhez kölcsönkérték az addig összegyűlt 90 ezer pengőt, melyet 1942-ig nem tudtak visszafizetni.

Az építkezés megkezdését akadályozta az is, hogy volt, aki ellenezte arra hivatkozva, hogy a Nagytemplom nagyon közel van, és a hívők odáig könnyen el tudnak menni. A templomépítő mozgalom erősebbnek bizonyult, törekvésüket pedig felerősítette, hogy az első világháborús Tűzharcosok Országos Szövetsége Kecskeméten szerette volna felépíteni fogadalmi, örökimádó és hálatemplomát. Így történt, hogy 1942. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, a város katolikus lakossága fogadalmat tett a templom megépítésére. Közadakozásból kívánták felépíteni.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Fábián Gáspár országos hírű templomépítő tervezte meg a templomot, melynek altemplomában 200 kriptafülkét alakítottak volna ki a hazáért életüket adó tűzharcosok befogadására, 200-at a templom alapítói, a város nagyjai részére, és 400 állt volna a hívők rendelkezésére. A templom mellé lelkigyakorlatos házat és katonamozit, kultúrházat is terveztek.

Kecskemét város kisgyűlése név szerinti szavazással hozott egyhangú határozattal döntött arról, hogy a város tulajdonát képező 1 hold 813,6 négyszögöl területet a katolikus egyházközösség részére díjmentesen átengedi, odaajándékozza – templomépítés céljára.

A templom építését 1947-ben kezdték meg, de lassan haladt, mivel nem volt rá anyagi fedezet. Az építkezés 1951-ben anyaghiány miatt megakadt. Folytatni nem tudták, lebontani nem akarták, hiszen 700 ezer új forint állt már bent a falakban. A templom a sorsára maradt, és falait éjszakánként az építkezésekben megakadt emberek széthordták. Helyére, illetve mögé épült nem sokkal később a Béke téri Általános Fiúiskola.

Más források szerint hat méter magasságig álltak már a falak, amikor a templomépületet végül egy 1952-ben hozott állami döntés alapján – mely „fontos államérdekre” hivatkozva elrendelte a templom helyének és anyagának más célú igénybevételét – az alapokig visszabontották. Építőanyagát később a szomszédos általános iskola építésénél használták fel.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Téglajegyet bocsátottak ki az adományozók számára. Sebestyén Imre gyűjteményében a tervezett templomot bemutató képeslap mellett téglajegy is található, amelynek hátuljára a következőket írták: „A Nagyboldogasszony és mind a Magyar Szentek áldása legyen azokkal, akik a Kecskeméten épülő Fogadalmi Templomára adakoztak. Viszonzásul havonta a Szentlélek-misét értük mutatjuk be, különösképpen is belefoglalva a fogságban lévő avagy hősi halállal halt hozzátartozójukat.” Egy tégla kezdetben 1 pengő, majd 5 forint volt.