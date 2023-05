Az érdeklődőket egyebek között egészségügyi szűrővizsgálatokra (vércukor, vérnyomás, stresszállapot felmérés, testösszetétel mérés) várják. Ismeretterjesztő előadásokat tartanak több témában is 10 órától. Elsőként a hatékony stresszoldásról lesz szó Gyurkity Kriszti előadásában, majd Reiner Ivett hangterapeuta Hangfürdő címmel tart harmonizáló koncertet több alkalommal a délelőtt folyamán.

A betegségek az érzelmeink tükrében, illóolajokkal címmel Kőnigné dr. Péter Anikó kutató analítikus, fitoterapeuta előadását is meghallgathatják a jelenlévők. Természetesen ezúttal sem maradnak el a bemutatóval egybekötött természetgyógyászati szaktanácsadások és a biokertészetből származó gyógynövények ismertetői. Kineziológiával is ismerkedhetnek az érdeklődők, de kipróbálhatják a Bemer és Magneter terápiát, az Acces Bars kezelést is. Elmaradhatatlan a láb- és lazító hátmasszázs, illetve a mozgásterápia gyermekprogram. A vizsgálatok kiegészítéseként egészséges ételeket és gyógyteákat, illetve mentes ételeket és cukrász süteményeket ízlelhetnek a jelenlévők.

A közelgő nyárra is tekintettel anyajegy- és melanomaszűrés is lesz a helyszínen. Dr. Kövesdi Dorottya bőrgyógyász szakorvos jelölt várja az érdeklődőket.