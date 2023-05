A szombati rendezvényre a becslések szerint akár 120 gép is jöhetett. Volt olyan személy, aki például Miskolc környékéről érkezett. Egy trailerre pakolták a traktort, így gurultak Kiskőrösig. A járművek többsége azonban a Kiskőrösről, Bócsáról, Akasztóról, Soltvadkertről és a környékbeli falvakból jött.

Hogy miért is szeretik még mindig ezt a járművet, amit félévszázada nem gyártanak? Ezt naponta használják a termelők. Nem ok nélkül lett ez a világ legjobb traktora, magyarázta Belák József. Olyan a kapaszkodó képessége, ami másnak nincs. A konstruktőrök a gép súlyának a kétharmadát az első kerékre helyezték, így a homokos területeken nagyon jól használható. Ami a legfontosabb: annak idején fél évszázaddal ezelőtt úgy terveztek nagyon sok gépet, hogy azok alkatrészei csereszabatosak voltak. Az egykori Csepel teherautóból nagyon sok alkatrész kicserélhető volt például a Dutráéval.

A verseny szervező elmondta, hogy a szombati napon későn estig tartott az eseménysorozat, amelyen kiállítás, városi felvonulás, ebéd is volt, majd a Bogárzó Citerazenekar zenélt, őket követte a Szivárvány Néptáncegyüttes műsora. Vasárnap az Erdőtelken túl, egy parcellán folytatódott a program, karusszelt – együttmozgásos show műsor − mutattak be a kiskőrösiek, aminek koreográfiáját tízszer próbálták el a fellépés előtt. Ebben a programban nyolc erőgép vett részt, amely közül háromnak női sofőrje volt, nem meglepő, hogy a gép megjelenése is a nőiességet tükrözte, hatalmas műanyag szempillákat ragasztottak a tulajdonosok a lámpákra.

A rendezvény főszervezője az egyesület tíz tagja volt. Belák József azonban elmondta: az önkormányzattól kezdve a kamarán át nagyon sok vállalkozó támogatta a rendezést. A program a karusszel után szántó- és húzóbemutatóval zárult.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.