Ötven éve annak, hogy várossá avatták Kiskőröst. A hétvégi Városalapítók Napja ünnepségen a félévszázados múltra és az azt megelőző évtizedekre visszatekintő kiállítást is nyílt a városban. Domonyi László polgármesterrel, a mai Kiskőrösről, jövőbeli fejlődési lehetőségeiről is beszélgettünk. Kormányhivatali, statisztikai egyéb adatokból arra lehet következtetni, hogy jelenleg Kiskőrös lehet Kecskemét után a második leggyorsabban fejlődő település a vármegyében – mondta a polgármester.

Az építési hatóságok adatai is erre utalnak. Az egy főre jutó iparűzési adó is nagyon jó számokat mutat. Ez a dinamika az ötven éves fejlődésnek is köszönhető, de a legfontosabb az, hogy a rendszerváltás után nagyon jó utat vett a város fejlődése. Az akkori cégek bár megsínylették az átalakulást, mégis olyan vállalkozások nőttek ki a helyi bátor vállalkozók segítségével, amelyek megalapozták Kiskőrös jövőjét. Annak köszönheti a város, hogy itt tart, hogy az akkori üzletemberek ma nagyon sikeresek.

Ráadásul a városban nem a multinacionális cégek termelik a nagy bevételt, mint például Kecskeméten, ez látszik az iparűzési adatok alapján. Csak egy multicég termel nálunk, szerencsére nagyon sikeresen, ez a Protokon Kft. De ez a ma már amerikai tulajdonú nagyvállalat eredetileg kiskőrösi vállalkozásból indult. Néhány éve vásárolta meg egy jól ismert óceánon túli cég. Kérdésemre kész van-e Kiskőrös? Kell-e még fejleszteni, így felelt a polgármester?

Mindig van mit fejleszteni. Az alap infrastruktúra bővítésére költeni kell, fogalmazott Domonyi László. Nem arról van szó, hogy hatalmas pénzeket kell beruházni, de muszáj további összegeket invesztálni. Ha a sport területet nézzük, akkor komoly előrelépések tanúi lehetnek a családok. Például ezen a pénteken adja át a tervek szerint dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár a Wattay középiskola új sportcsarnokát. Így a városban két hasonló intézmény szolgálja a sportolók igényeit. Az idén indulhat el a jégcsarnok bővítési beruházása.

A sporttelep fejlesztésének az egyik üteme is befejeződött, májusban vette birtokba Kiskőrös közönsége a felújított pályákat.

Más területen is folytatják a fejlesztéseket, mondta város első embere. Költeni kell majd a csapadékvíz elvezető rendszerre is. Ez ugyan az elmúlt napokban jól vizsgázott, de úgy tűnik, hogy a csatornák keresztmetszetét bővíteni kell a jövőben. Mindenhonnan megfelelő módon levonult a víz, a kérdés csak az, hogy mindez mennyi idő alatt történik, mondta a település vezetője.

Más tervekkel kapcsolatban megemlítette, hogy szeretnék a most ötven éves művelődési házat felújítani. A múlt heti Bátrak Ligája verseny kiskőrösi fordulóján Simicskó István korábbi honvédelmi miniszternek Domonyi László megemlítette, hogy a Küzdősportok Háza esetében is igényelnének támogatást. Arról van szó, hogy össze kellene nyitni az ingatlant a volt óvoda résszel. Ez néhány tíz milliós beruházás lenne. A polgármester ezt követően egy újabb fontos tervet említett, amelyet gyorsan meg akarnak valósítani. Ez nem más, mint a közvilágítás fejlesztése. Ledes égőkre cserélnék a jelenlegi lámpatesteket, amiből sok milliós éves megtakarítást lehet elérni.

Hamarosan elindul ennek a projektnek a tervezése.

– Szeptember vége felé látjuk az energia számlákat, az új gáz és elektromos áram beszerzési költségeket és ez alapján kalkulálunk majd, hogyan valósítjuk meg a beruházást.

Az elmúlt időszakban bekövetkező drasztikus energia árrobbanás több száz millió forinttal nagyobb kiadást jelentett mint a korábbi években. Emiatt is sürgős a közvilágítás átalakítása. – hangsúlyozta a város vezetője.

A kiskőrösi fürdő fontos fejlesztési pontja a városnak, hisz a turizmusban hatalmas potenciál rejtőzik Kiskőrösön. Egyeztető tárgyalások folynak a kormány és a város között ebben az ügyben. Ha az uniós pénzek megérkeznek, akkor remélhetőleg fürdő fejlesztésre jut pénz. Egy tartalék kutat fúratnak majd és további energia hatékonysági beruházásokat is terveznek az intézményben.

A közeljövőben a Rónaszéki Fürdőt gyógyfürdővé szeretnék nyilvánítani.

Ez nem lesz nehéz, mivel a sókoncentráció alapján, az ötödik legjobb a kiskőrösi termálvíz idehaza. A Budapest – Belgrád vasútvonallal kapcsolatban a polgármester elmondta: hihetetlen gyorsan folyik a térségben a beruházás. A tervek szerint 2025. július 1-én indulnak majd a vonatok a két főváros között. A régi vasútállomást elbontják, készek az új épület tervei. A munkanélküliséggel kapcsolatban is kérdeztük a város vezetőjét. Domonyi László azt mondta, aki akar az munkát talál. Harminc kilométeres környékről utaznak be az emberek dolgozni. Az ingatlanok ára is részben azért magas, mert viszonylag jó fizetésekért dolgoznak a Kiskőrösön az emberek – mondta végül Domonyi László Kiskőrös polgármestere