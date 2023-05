Boldog Andrea elmondta: tervben van az iskola teljes körű felújítása, de ennek kezdete még kérdéses. A sportudvar állapota azonban már annyira leromlott, hogy nem tudták használni a gyerekek, ezért közös összefogással felújították. A munkában részt vettek a pedagógusok, a diákok és a szülők egyaránt.

A munkálatokhoz segítséget kaptak a Széchenyivárosért Egyesülettől és a kecskeméti tankerületi központtól. A 400 négyzetméteres futópályából körülbelül 150 métert újra raktak, s így már használhatóvá vált. A bemelegítő terület is megújult, a távolugró gödröket, és az úgynevezett ketrecet felújították. A régi teniszpályát benőtte a fű, annak helyén három focipályát alakítottak ki, melyeket hálóval választják el egymástól.

Az intézményvezető szólt a természet iránti elkötelezettségükről is. ökoiskolaként pályáztak az örökös ökoiskola címre, erről még nem született döntés. Az iskolai kertet gondoznak. Részt vettek a Termostar Kft.-vel egy közös faültetésben.

A húsvéti ökovásárt tartottak, melyre újrahasznosított anyagokból dísztárgyakat készítettek.

A diákok versenyeredményeire is méltán büszke az iskola, rangos országos versenyeken is szép sikereket könyvelhettek el sportban és más tantárgyakban is. Az eredményekben nagy szerepet játszottak a kollegák tehetséggondozása, nemcsak a jelenlegieknek. A múltra visszatekintve a sport területén mindezt megalapozta Adamik Zoltán, illetve a minősített tehetséggondozásnak rendszerét Mészáros Katalin volt intézményvezető alakította ki.

Több rendezvényt is szervezett az iskola, melyek közül az Alapítványi bál kiemelkedik, melyen részt vett egykori diákjuk, Palkovics István atléta, aki készül az augusztusi budapesti világbajnokságra akadályfutásban. Ennek kapcsán a tombolán kisorsoltak belépőket, és egy pályázati támogatás jóvoltából 23 diákkal együtt mennek szurkolni.

Az innováció terén is tervez előrelépéseket az iskola.

Boldog Andrea elárulta: a környéken egyedülállóan vezetik be Darts matekot, mely digitális játékos megoldása matematika oktatásnak. Ajándékba kaptak egy többszázezer forintos licencet, az 1-6. évfolyamon vezetik be. Ezzel párhuzamosan a kecskeméti Hírös Hunok Darts klubbal együttműködésben nemcsak digitálisan, hanem magát a sportot is szeretnék oktatni. A másik innováció a First Lego, a világ egyik legnagyobb robotikai közösségéhez csatlakoztak. Hamarosan hat másodikos gyerek vehet majd részt benne.

Az igazgatónő végül örömmel osztotta meg a jó hírt, hogy a nyáron több mint 300 gyereket táboroztatnak az Erzsébet tábor keretében. Lesz két napközis tábor az iskolában, mely nagy segítség a szülőknek. A digitális tudás központtól kaptak egy felajánlást 12 tanuló részére nyári táborára, illetve további 10 fő részt vehet majd a Bajnokok táborában.