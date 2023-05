Várják a sportolókat, családtagjaikat és minden kedves érdeklődőt, aki szeretne betekintést kapni az intézmény tevékenységébe és szeretne egy izgalmas délelőttöt eltölteni.

Hetényi Csaba lőtérvezető a rendezvénnyel kapcsolatban kiemelte: szombat délelőtt Késmárki Csaba wado-ryu karatemester és tanítványai, a Vidákovics Team tagjai, valamint Köller Milán judo edző és csapata tartanak bemutatót. Az udvaron saját testsúlyos ügyességi pályát is kipróbálhatnak a jelentkezők. Továbbá elmondta, hogy ezen a napon a nyári táborok programjaiba is betekintést kaphatnak az érdeklődők. Elhangzott, hogy egy budapesti csoport is bejelentkezett a családi napra, ők barantabemutatóval készülnek.

Varga Balázs, a Honvédelmi Sportközpont honvédelmi nevelés vezetője hírportálunknak elmondta, hogy a családi nap folyamán többször számíthatunk rövid küzdősportos bemutatóra, a cél az, hogy mindenki megnézhesse és ki is próbálhassa az adott sportágat a mesterek segítségével. Hozzátette, hogy a lövészetre az épületben, a lézerlövészetre az épületen kívül kerül sor.

Karsai Jolán lőtérvezető helyettestől megtudtuk, hogy a lőtéren légfegyveres lövészetre várják az érdeklődőket, ezen a napon a közönség találkozhat a lőtér sportolóival, versenyzőivel. Az udvaron íjászkodás zajlik majd kicsiknek és nagyoknak. A legapróbb érdeklődő gyerekek a gumigránát célba hajítását is kipróbálhatják.

Bócsa Barnabás referens elmondta, hogy a családi napon a mentők, a rendőrök, a tűzoltók és a búvárok is bemutatókat, oktatásokat tartanak.

A mentősök az elsősegélynyújtással kapcsolatos tudnivalókat mutatják be. A rendőrök a bűnmegelőzésre, a különböző rendszabályokra helyezik majd a hangsúlyt. A katasztrófavédők tűzoltóautóval érkeznek. A búvárok érdekes bemutatóval készülnek, kiállítják azokat a talált tárgyakat, amiket a mentés során kihoztak, illetve olyan légzőfelszereléseket, amiket a helyszínen kipróbálhatnak az érdeklődők.

A rendezvényen lesz kilenc olyan állomáshely, ahol pecsétet kap majd, aki teljesíti, ennek birtokában csomag illeti meg a teljesítőt, ezen kívül öt szerencsés húszezer forintos Decathlon vásárlási utalványt nyer.

Légvárral várják a kicsiket. A helyszínen büfével is üzemel majd, de pogácsával, gyümölccsel és ásványvízzel készülnek a szervezők.