A bugaci táj még ma is hűen őrzi a pásztor- és a betyárvilág emlékeit, de a pusztában fellelhető számtalan védett és fokozottan védett növény, valamint állatritkaság, amelyekért megéri a településre látogatni.

A táj emblematikus épülete

Néhány éve újr rendezték és felújították a Pásztormúzeum kiállítási anyagát, a bugaci puszta egyik leglátogatottabb emlékhelyét, amely 1975-ben épült meg Kerényi József − a szárazmalmokat idéző − terve alapján. A pusztában szabadon álló épület ma már értékes építészeti emléknek tekinthető és a táj emblematikus épületévé vált. A múzeum fő tematikai egységében a letűnt pásztorvilág elevenedik meg: kontyos nádkunyhó, eleséges taliga, címerfa, pásztorfigurák, cserény, racka, kuvasz, különféle használati eszközök emlékeztetnek a régi világra.

Pásztormúzeum kiállítása

Fotó: Vajda Piroska

Régészeti szenzáció

A Bugac határában található monostordomb környezetében 2010-ben kezdődtek a régészeti feltárások. Az elmúlt években előkerült leletanyag a közelmúlt magyar régészetének legnagyobb szenzációja, amely teljes mértékben felülírja az Árpád-korról, annak fejlettségéről és gazdagságáról vallott korábbi tudásunkat. A leletanyagot és az Árpád-korról annak alapján kirajzolódó képet a hamarosan megnyíló látogatóközpontban mutatják be a nagyközönségnek.

Hagyományőrző szemlék

Bugac több mint egy évtizede ad otthont a Kurultaj és az Ősök Napja rendezvénynek. A százezres létszámú közönséget vonzó eseményeket a Magyar Turán Szövetség hívta életre.



Fotó: Bús Csaba

A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés a magyar ősöknek, a magyar történelem nagy alakjainak emlékét hivatott megőrizni, és az évek során olyan összekötő kapoccsá vált, amely képes az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni. Az ünnep a sztyeppei lovas nomád népekkel való rokonság okán egy nagy törzsi gyűlés formájában zajlik, és egyben a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is.

Fotó: Bús Csaba

Idén Ősök Napját tartanak augusztus első hétvégéjén. Az Ősök Napja tisztelgés nemzetünk legrégebbi ősei előtt. A Kárpát-medence mesteremberei, kézműves hagyományőrzői igazi kirakodóvásárt rendeznek, ahol nemcsak vásárolni lehet, de az egyes mesterségek fortélyait is láthatják az érdeklődők.

Ősök Napja tisztelgés

Fotó: Bús Csaba

A Bugaci Csárda, mint Értéktér

A település tulajdonába került öreg Bugaci Csárda nagy hírű, emblematikus épületét az önkormányzat pályázati forrásból megújította. A patinás épület az elmúlt fél évszázadban többek között olyan híres méltóságokat látott vendégül, mint II. Erzsébet néhai brit királynő és férje, továbbá Diana hercegnő, valamint Japán hercege. Jelenleg rendezvények helyszínéül bérelhető egész évben, de itt kapott helyet a helytörténeti gyűjtemény kibővített tárlata is.

Bugaci Csárda

Fotó: Vajda Piroska

Az Értéktér névre keresztelt állandó kiállítás öt helyiségben mutatja be a korábbi gyűjtemény tárgyait, emlékeit, illetve a helyi értéktárba felvett értékeket. A termek nevet − Stelázsi, Fészer, Sifonér, Rangosok, Fonó − is kaptak, ezzel is utalva a kiállítás témájára.