– A területet 2016-ig részterületen történő nádaratással hasznosítottuk, majd ezt követően kerültek ide a bivalyok. Már az első évben megnyitották a zárt nádast és a vízimadarak számára kedvezőbb mozaikos élőhelyi állapotot értek el. Ez a földön fészkelő, térségi és országos viszonylatban is megritkult gólyatöcs, bíbic és piroslábú cankó számára létfontosságú, hiszen a magas vegetációban nem tudnak költeni. A bivalyok taposásukkal és legelésükkel felnyitják a nádasokat és ideális költőhelyet teremtenek a partimadaraink számára. Már a legeltetés második évében voltak gólyatöcs költési kísérletek, de leginkább a harmadik évben vált igazán látványossá az élőhely átalakulása – írta Tamás Ádám természetvédelmi őrkerület-vezető a knp.hu oldalon. Mint közzétette: az idei évben 15 pár gólyatöcs mellett, 6 pár bíbic és 3 pár piroslábú cankó kezdett fészkelésbe.

– A korábban engedély nélkül kialakított vízlevezetést szolgáló csatornán a további vízlefolyást megakadályoztuk, így a területen a vízviszonyok is kedvezően alakulnak. A nád gyakorlatilag eltűnt a területről, helyét más fűfélék vették át. Kollégáink drónfelvételei is jól demonstrálják, hogy az extenzív legeltetéssel milyen rövid időn belül lehet sikeresen természetvédelmi kezelést megvalósítani – számolt be Tamás Ádám.