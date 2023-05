„Az egyik magyar bankba Ön 178 ezer forintot utalt át. Mondja meg, melyik bankból, melyik számláról utalta az összeget?„”Ezzel a kérdéssel kereste meg az egyik olvasónkat egy ismeretlen. Olvasónk csak annyit mondott: semmiféle utalást nem végzett, internetes bankja nincs. Ekkor lecsapta a telefont a hívó fél, aki vélhetőleg kibercsaló lehetett, és pontos elérhető adatokat akart megszerezni.

Ballai Máté, Bács-Kiskun Vármegyei IKT-tanácsadó azt mondja, hogy a kiberpróbálkozások egyre gyakoribbak.

– A nulladik lépésnél kell okosnak lennünk, előbb gondolkozzunk egy kicsit, nyugodjunk meg, mert pontosan a sürgősség és a pánikhangulat keltésre mennek rá a csalók.

Egyre inkább gyakoriak az olyan telefonálások, amikor a bankszámla vagy a bankkártya adatainkat kívánják megszerezni a bűnözők. A támadók nagyon jól használják a szakkifejezéseket. Pszichológiai és kommunikációs területen rendkívül jól felkészültek. Bárkit be tudnak csapni, például egy ilyen telefonhívással: az Ön bankja nevében telefonálunk. Látjuk, hogy az Ön bankszámláján egy nagyobb összegű utalást indítottak el. Most még, ha nem Ön indítványozta az utalást, akkor még meg tudja akadályozni, ehhez csupán ellenőriznünk kell az Ön személyes adatait. Kérem adja meg ezeket és ezeket az adatokat. Tíz emberből három általában megadja az információkat. Mivel a bankszámlaszám-adatok vállalkozások esetében publikusak, és a közösségi média területeken is sok minden megtudható egyes emberekről, a csalók felkészülten és személyre szóló támadást tudnak indítani, mondta a kecskeméti szakember. Amit javasolni lehet: tudjunk nemet mondani, nyugodjunk le, ne is hallgassuk végig a hívást.

Nem így fognak értesíteni minket a bankból. Érdemes az embereknek bemenniük a bankjukba, és érdeklődni, hogy egyébként a pénzintézet hogyan értesíti az ügyfeleit, bármilyen „abnormális” banki tevékenység észlelése esetén

− hívta fel a figyelmet Ballai Máté.

A bűnözők az embereket úgy is csőbe húzhatják, hogy egy bitcoinos befektetési üzletet ajánlanak. A csalók arra alapoznak, hogy az ember szereti a nagy haszonnal kecsegtető üzleteket. A kriptovaluta-világban egyébként több mint kétszáz fajta olyan kiberpénz létezik, mint a bitcoin (egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz), csak ez utóbbit ismerik a legtöbben. Az emberek már hallottak egy-egy olyan esetről, hogy a „virtuális valuta tőzsdén” nagy pénzt lehet keresni.

A csaló legtöbbször Viberen, Whatsappon, Messengeren, Instagramon üzenet formájában keresi fel az áldozatot és azt mondja, hogy ő egy hiteles bitcoin-tanácsadó.

Annyit kér, hogy bízzunk meg benne, és a nyereségből fog csupán 10 százalékot kérni, azaz nincs veszteni valónk. Megmutatja, hogyan lehet 100 ezer forintból 300 ezret csinálni. Az emberek ilyenkor lépésről-lépésre követik a tanácsadó javaslatait. Letöltik a programokat, befizetnek előbb valódi pénzt, majd átváltják virtuális valutára, és áthelyezik a tanácsadó által üzemeltetett „zsebbe”.

Ballai Máté kifejtette, hogy a legelső esetben a csaló által mutatott „hozamot” még ki tudja venni az ügyfél, − ez a beetetés − így abszolút megbízik már a rendszerben. Innentől kezdve az áldozat „befektet” és diagrammokon figyeli, hogy egy nem létező tőzsdén, hogyan „gyarapodik” a pénze. Azonban, mihelyst kiszeretné venni a következő hozamot, vagy a teljes befektetését: a rendszer kitiltja, nem tud belépni a felületre. Ilyenkor a tanácsadó azt javasolja, hogy forduljon a rendszert üzemeltető ügyfélszolgálatához, akik jelzik, hogy fel tudják oldani a fiókot a bent lévő pénz 10 százalékért cserébe.

Van még folytatása a lehúzásnak, az ügy pszichológiája „a vágy vezérelt gondolkodás” és, hogy az emberek többet kockáztatnak, ha vissza akarnak szerezni valamit. Mi a megoldás?

Ha már befizettünk például 100 ezer forintot, és látjuk, hogy elvesztettük, akkor engedjük el, mert minél többet fizetünk, annál többet bukunk.

Sosem fogunk semmit visszakapni, és jogi útra se terelhető az ügy.

− A tanácsom a következő. Nincsenek csodák. Ne bízzunk meg senkiben a virtuális térben. Mindig váltsunk kommunikációs csatornát. Ha valaki például Viberen keres, akkor kérjük, hogy adja meg a telefonszámát, és videó konferencián folytassuk, szeretnénk látni az arcát is. Ha valaki felhív telefonon, akkor inkább mondjuk neki, hogy küldjön e-mailt, addig is megnyugszunk. Emellett jó, ha tudjuk, hogy a virtuális valuta világa szabályozatlan és hatóság által nincs ellenőrizve, illetve olyan csak a mesékben létezik, hogy valaki egy hónap alatt megduplázza a pénzünket − mondta Ballai Máté.