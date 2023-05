Fesztiválok hónapja

Júliusban két népszerű rendezvénnyel is várják Bajára a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat. Július 6-8. között rendezik meg a Bajai Halfőző Fesztivált. Az 1996-ban először megrendezett esemény mára már a régió egyik legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát, és rengeteg látogatóval büszkélkedhet. A bajai halászlé 2015-ben felkerült a hungarikumok listájára, nem meglepő tehát, hogy általában több mint 2000 darab bográcsban rotyog a halászlé a fesztiválkor.

Július 28- 30. között pedig a Tóth Kálmán és a Szent Imre téren a 6. BeerBC - Bajai Kisüzemi Sör- és Streetfood Fesztiválra várnak minden érdeklődőt. A Sugovica-parti város legkedvesebb terét ilyenkor belakják a különlegesebbnél különlegesebb utcai ételek. Három napra a felhőtlen szórakozásé, a kisüzemi sörök széles választékáé, valamint a minőségi zenei élményé a tér.

BeerBC - Bajai Kisüzemi Sör- és Streetfood Fesztivál

Fotó: Beküldött fotó

Túrára fel!

A Duna bal partján Bajához közel esik Gemenc egyik legkönnyebben elérhető kiránduló erdeje, a Cserta-Dunai Parkerdő. Dunafürdő üdülő területről könnyen megközelíthetjük gyalogosan és biciklivel vagy akár autóval is. Bár esős időben az erdei út erősen sáros! Ha nagyobbat szeretnénk túrázni, akkor innen könnyen rácsatlakozhatunk az országos kéktúra útvonalra, amely elvezet bennünket akár Pörbölyre, a kisvasúthoz is. Délfelé indulva, a piros jelzésen az ország legnagyobb törzskerületű fáját is megkereshetjük.

Szálljunk csónakba!

Ha vízi úton szeretnénk nekivágni a gemenci erdőnek, akkor megint csak jó kiinduló pont Dunafürdő. Itt több kajak-kenu kölcsönző is működik. Természetesen a városból is indulhatunk, ez esetben a Dunán mindenképpen át kell vágnunk, hogy a mellékágakat végig látogassuk.

Tavasztól őszig szinte minden hétvégén indulnak kisebb-nagyobb csapatok, akikhez van mód csatlakozni. Mégis erősen biztatunk mindenkit, hogy egyedül vagy családdal is érdemes nekivágni a vízi utaknak.

Ha valaki nem biztos magában, kérhet csónakos segítséget. A Bárka Pihenőháztól indulva van lehetőség motorosladik-túrákra. Akár két fővel vagy családdal 4-5 fő-ig körbehajókázhatjuk a Koppányi erdőt. Nagyobb csoportok számára, Baja városból indul a Vica kishajó.

Érdemes kipróbálni a vízitúrákat is

Fotó: Beküldött fotó

Egy éjszaka a csillagos ég alatt

A legkiválóbb kalandok azonban a kintalvós táborozások. Alacsony vízállásnál a dunai homokzátonyok nagyon hívogatóak. Egy éjszakát a csillagos ég alatt pedig mindenkinek ki kell próbálnia az életben. Augusztus végén, szeptember elején, szarvasbőgéskor az igazi. Akár egy üveg jófajta borral a tűz mellett hallgathatjuk a szarvasokat a ropogó tűznél. Természetesen a horgászbotot is magunkkal hozhatjuk. Bármelyik bajai horgászboltban informálódhatunk az engedélyek felől.