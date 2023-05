„Általában nem szívesen láttam a papokat a hivatásos politikusok szerepében. Arra azonban, hogy országrontók ellen tollal is küzdjek mindig készen álltam. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással megakadályozhatjuk a vallásellenes társadalmat és közerkölcsöt romboló mozgalmak hatalomra jutását." Ezzel a Mindszenty József idézettel indította útjára a beszélgetést dr. Berényi Tivadar házigazda, majd átadta a szót Makláry Ákosnak, aki a beszélgetést vezette. Ő is egy idézettel kezdett. Az István a király című rockoperából Szent István király jól ismert mondatát hozta: „Király vagyok, Uram, a Te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled Uram, de Nélküled.”

Erre reflektálva Érszegi Márk Aurél elmondta, István király olyan királyságban gondolkodott, amit neki kell világi emberként irányítani, a Jóisten szándéka szerint. Hozzátette, azzal, hogy Szent István felajánlotta az országot a Szűzanyának, letette a vokság amellett, hogy milyen elvek mentén kívánja az országot felépíteni és vezetni.

Ez az, amit a hatályos Alaptörvény úgy fogalmaz meg, hogy országunkat a keresztény Európa részévé tette.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy hazánkban kivételesen pozitív az együttműködés az állam és az egyház között. Elhangzott, hogy a helyi egyházak érdekeit az 1997-ben Vatikánvárosban aláírt, és 2013-ban módosított a vatikáni megállapodás is biztosítja, egyfajta védőernyőt biztosít a katolikus közösségeknek és más felekezeteknek is.

A magyar–vatikáni megállapodás tartalma annyira jó, hogy a szentszék azóta is modellértékűnek tartja. A lényege, hogy az egyházi oktatási és szociális intézmények egyenlő finanszírozásban részesülnek az állami és önkormányzati hasonló intézményekkel.

Megfogalmazódott az is, hogy az állam és az egyház küldetése ugyanannak a közösségnek szól, ezért, bár különböző dimenzióban, de együtt kell működniük ahhoz, hogy a céljukat elérjék.

A fórum elhangzott az is, hogy míg nagyon sok országban az emberek választani kényszerülnek a vallásuk és a munkájuk között, addig hazánkban a hívő ember a közéletben és a szakmai életében is vallási meggyőződése, hite szerint élhet és dolgozhat. Ferenc pápa is példaértékűnek nevezte a magyarok hitét és a felekezetek közötti együttműködést.