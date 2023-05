Dr. Zöld László Csabáné (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő hírportálunknak elmondta, hogy nagyon régi probléma miatt hívott össze lakossági fórumot.

− A belváros szívében, a Petőfi Sándor utca a legszebb utca volt régen. Tele volt polgári házakkal, csendes, nyugodt gyönyörű zöldövezetes akácfákkal szegélyezett városrész volt. A Mészáros Lázár, a Kis, valamint a Drescher utca is nyugodt utcák voltak, de az évek folyamán megváltoztak a viszonyok. Sok új lakó érkezett. A társasházakban megvásárolták a lakásokat, nem törekedtek arra, hogy ez a városrész ilyen maradjon. A társasházakban minden család legalább egy autója is van, azaz rengeteg autónak kellene hely az utcában, ebből adódik a vita is − ismertette a helyzetet a képviselő.

Mint mondta, többen szóvá tették a lakók közül, hogy a Petőfi Sándor utcában nem lehet élni. Nem tudnak közlekedni kerékpárosok sem, nagy a zsúfoltság. − Úgy döntöttem, mivel tőlem várták a megoldást a lakók, hogy lakossági fórumot hívok össze, mert egyedül ebben nem tudok dönteni − mondta lapunknak dr. Zöld László Csabáné.

Kezdetben tartott attól, hogy nem jönnek el a lakók a fórumra, de szerencsére a meghirdetett időpontban megtelt az aula. Hívott szakértőket: Schwann László alezredest, Rubus Anikót, a városüzemeltetési és városrendészeti iroda vezetőjét, valamint a fórumon részt vett Széll Péter alpolgármester is. A gépkocsik számának növekedése egyre nehezebben megoldható feladat elé állít minden közlekedésszervező szakembert, hangsúlyozta Széll Péter.

− Úgy érzem, sikerült jó megoldást találni a felvetett problémára. Bár 2025-ben lesz a város közlekedési koncepciójának a megalkotása, de addig senki nem akart várni. Rengeteg kérdést tettek fel a lakók, nagyon kulturáltan zajlott a megbeszélés. Nem volt haszontalan, hiszen a Deák Ferenc utca és a Petőfi utca sarkára egy tükröt helyeznek ki, ami segíti majd a kihajtást, ezen kívül fekvőrendőrök is kikerülnek, valamint megállapodtak abban a lakók, hogy ott, ahol van garázsa a családnak, azok bent tartják az autót, illetve a bejáratot veszik igénybe a jövőben. Egyoldalú lesz a parkolás az utcában, ez átmenetileg sokat segít a problémán. Ami még előnyt jelent, az hogy a Kis utcát egyirányúsították − fogalmazott dr. Zöld László Csabáné.