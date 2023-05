A közösségi ház nagyterme idén is mindkét nap zsúfolásig telt, mint eddig minden évben. A közönség most sem csalódottan távozott, mert a gyerekek és a felkészítőik kitettek magukért. Látványos jelmezek, magával ragadó dallamok tették színessé a gyerekek táncát. Voltak tündérek, nyuszikák, reptéri személyzet, táncba öltötték az évszakok változásait, időutazásra hívtak a 60-as évekbe és a Disney filmek örökzöld dallamai is felcsendültek.

– Óvodánk 1997-ben tartotta az első gálaműsort és bált, amelynek a bevétele a Kisemberekért Alapítvány alaptőkéjét képezte. Az intézmény javára rendezett jótékonysági műsor azóta is fontos esemény az intézményünk életében. A gyerekek évről-évre új játékokat kaphatnak, az alapítvány sikeres pályázatain köszönhetően több csoportszoba berendezése is megújulhatott. A pedagógusok pedig modern IKT eszközökkel tudják könnyíteni a munkájukat – mondta el hírportálunk érdeklődésére Pintérné Schusztek Erzsébet intézményvezető, aki egyben köszönetet mondott mindazoknak, akik jegyvásárlásaikkal, adományaikkal támogatják a Kisemberekért Alapítványt, rajta keresztül az óvodát és a bölcsődét.