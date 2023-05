Az állásbörze megnyitóján Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében kifejtette, hogy Kecskemét az álláskeresők paradicsoma lesz az ismert befektetések és gyárépítések, bővítések miatt. Mindez azt jelenti, hogy ötezernél több állás jön létre a megyeszékhelyen mindenféle munkaterületen. Hangsúlyozta, hogy aki szeretne, biztosan talál munkát ebben a környezetben és arra biztatta a jelenlévő munkavállalókat, hogy képezzék magukat annak érdekében, hogy friss, piacképes tudással legyenek jelen a munkaerőpiacon. Emlékeztetett arra, hogy Kecskemét és térsége az ország három legdinamikusabban fejlődő régiója között szerepel. Elmondta, hogy a város az infrastruktúrát is ennek megfelelően fejleszti és abban is szeretne előrelépni a városvezetés, hogy a megyeszékhelyen a szabadidő minőségi eltöltéséhez is még több lehetőséget teremtsen.

Kollár Péter, a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály vezetője köszöntőjében kiemelte: az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent a regisztrált álláskeresők száma a térségben. A főosztály különböző intézkedéseket hozott és szolgáltatásait is összehangolják annak érdekében, hogy minél többen és gyorsabban helyezkedjenek el az önálló álláskeresők közül. Ezt szolgálja az állásbörze, ami segít meggyorsítani a munkavállalók és a munkát kínálók egymásra találását.