A Mercedes-Benz fokozatosan állítja át globális termelési hálózatát a tisztán elektromos járművek gyártására. A vállalat ennek megfelelően a gyárait arra készíti fel, hogy az évtized végére tisztán elektromos termékek készülhessenek minden helyszínen, ahol azt a piaci feltételek lehetővé teszik.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára a globális termelési hálózat részeként fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Az évtized közepétől az újra pozícionált MMA platform járművei gördülnek majd le a magyar gyártósorokról. Ez a platform tisztán elektromos és hagyományos meghajtású változatokat egyaránt kínál majd, és újraértelmezi a vállalat kompakt „Entry Luxury” (vagyis „belépő szintű luxustermékek”) szegmensét. Emellett a Core Luxury szegmensből a tisztán elektromos MB.EA platform egy modellje egészíti majd ki a kecskeméti gyár termékportfólióját.

A vállalat tavaly júliusi bejelentése értelmében a Mercedes-Benz több mint egymilliárd euró értékű befektetéssel készíti fel kecskeméti gyárát a jövőbeli feladatokra, melynek része a meglévő gyár új épületekkel történő bővítése a karosszéria-, illetve összeszerelő- gyártósor számára.

Emellett a vállalat „Electric Only” stratégiájának részeként a kecskeméti gyár területén egy új beszerelőüzem is létesül, a jövőbeli Mercedes EQ modellek gyártásához szükséges nagyfeszültségű akkumulátorok számára.

Ebben az üzemben az új modellek érkezéséhez igazodva, az évtized közepétől a külső partnerektől készen beérkező, egy tokban összekapcsolt akkumulátorcellákból álló akkumulátormodulok végösszeszerelésére kerül majd sor. A partnerek által beszállított kész egységeket itt látják majd el a szükséges vezérlőelektronikával és készítik fel az úgynevezett „házasításra”, azaz a Kecskeméten gyártott elektromos modellekbe való beépítésre.

Az akkumulátorbeszerelő-üzemben található összeszerelő sor automatizált és manuális gyártási lépések sorozatából áll, aminek során nem dolgoznak fel nyersanyagokat vagy vegyi anyagokat.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára mindennek köszönhetően tovább erősíti a tisztán elektromos járművek gyártása terén szerzett szaktudását. Már 2020-tól, a kompakt plug-in hibrid modellek (CLA Coupé és Shooting Brake, A-osztály) sorozatgyártásának beindításától, majd az EQB, az első tisztán elektromos meghajtású kecskeméti modell gyártásának megkezdésétől (2021), az üzemben naponta több száz nagyfeszültségű akkumulátort építenek be a Kecskeméten gyártott járművekbe.

A kecskeméti gyár dolgozói számára széleskörű képzési program áll rendelkezésre. A Mercedes-Benz kiemelt hangsúlyt fektet a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre.

Fenntarthatóság a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában: zöldenergia, erőforrások megóvása és környezetvédelem

A Mercedes-Benz célul tűzte ki, hogy az évtized végére a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását a teljes életciklusra vetítve 2020-hoz viszonyítva legalább a felére csökkenti. Ebben jelentős szerepet játszik a mérleg szerinti szén-dioxid-semleges gyártás, a zöldáram beszerzése és a saját megújuló energiatermelő kapacitás növelése. A Mercedes-Benz ezzel egyidejűleg az erőforrások felhasználásának csökkentésére is összpontosít.

A kecskeméti üzemet és a telephelyen létrehozott új vezetékeket is zöldáram táplálja. Az energiaigény jelentős részének fedezésére nagyméretű napelemes rendszert terveznek az egyes üzemek tetejére. A kecskeméti gyár a felületkezelés és fényezés terén, amely a gyártási folyamat egyik leginkább energiaigényes fázisa, a 2025-ben induló új gyártósorral a fenntarthatóság terén is új mércét kíván felállítani. Ennek értelmében a Mercedes-Benz gyártási hálózatában elsőként, teljes mértékben mellőzik a fosszilis tüzelőanyagokat a fényezőüzem ellátásánál. A vállalat az akkumulátorbeszerelő-üzem esetében is maximális energiahatékonyságra törekszik, ami csak kismértékben növeli a kecskeméti gyár összfogyasztását.

Az új akkumulátorbeszerelő-üzemben nem zajlik majd vízigényes gyártási tevékenység.

Vizet mindössze az épület légkondicionáláshoz és a dolgozók higiéniai létesítményeihez (pl. kézmosás) használnak majd fel. A kecskeméti gyár területén létrejövő új akkumulátorbeszerelő üzem ennek megfelelően csekély mértékben növeli csak az iparterület jelenlegi teljes vízfogyasztását.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára holisztikus környezetvédelmi koncepciót követ, amely a levegő, a víz és a talaj védelmét szolgáló intézkedések mellett többek között a biológiai diverzitás növelését is figyelembe veszi a gyártóhelyszínen. Ennek érdekében a vállalat a helyszínen szorosan együttműködik minden érintett szervezettel és hatósággal, és természetesen rendszeres ellenőrzéseknek veti alá magát.

Az üzem tevékenységét az EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) keretében független környezetvédelmi szakértők ellenőrzik és értékelik, és ennek eredményeiről rendszeresen beszámolnak az üzem környezetvédelmi nyilatkozatában.

A kecskeméti üzem új épületeinek tervezése is ennek az átfogó koncepciónak megfelelően történt. Az új akkumulátorbeszerelő-üzem épülete, beleértve a logisztikai területeket is, a legkorszerűbb építési megoldásokat tartalmazza majd, annak érdekében, hogy megóvják a talaj és a talajvíz épségét. Ezen kívül az új épületre rendkívül szigorú tűzvédelmi előírások is vonatkoznak, amely a Mercedes-Benz globális termelési hálózatában működő hasonló üzemek gyakorlatából származik.

A Kecskeméten létrehozandó üzemmel megegyező tevékenység, tehát a Mercedes-EQ elektromos járművek akkumulátorainak beszerelése ma már három kontinens üzemeiben történik, többek között a németországi Untertürkheimben (Hedelfingen és Brühl üzemrészek) illetve Kamenzben, a lengyelországi Jaworban valamint az amerikai egyesült államokbeli Tuscaloosában. A Mercedes-Benz elektromos stratégiájának kulcsfontosságú sikertényezője az akkumulátorok helyben történő beszerelése az ott gyártott járművekbe.