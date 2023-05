−Úgy számoljuk, hogy 270 rúd rétest készítünk el a hétvégi rétesfesztiválon. Ennek a hossza egy kilométer, a becslésem szerint így akár háromezer szelet süteménnyel is megkínálhatjuk a vendégeket – nyilatkozta hírportálunknak Györk Ernőné Ildikó, a Kiskőrösi Szlovák Szervezet elnöke.

A kiskőrösi szlovák szervezet hat csoporttal vesz részt a süteményünnepen. Egyikük a 305-ös számot, azaz a város születésnapját fogja kisütni. Az évfordulót ábrázoló szám elkészítésnek már hagyománya van. Először 2018-ban a település újratelepítésének 300. évfordulóján készítettek a szlovákok ilyen rétes összeállítást.

Az egyik kiskőrösi rétessütő csapat

Fotó: Barta Zsolt

A csapatok Dunaegyházáról, Dabas- Sáriból (hat csoport), Kecelről, Soltvadkertről, Mátraszentimréről és Tótkomlósról érkeznek. Minden csoport igényelhetett egy-egy sütőcsomagot, amelyben két kilogramm liszt, tojás, zsír, valamint meggy, mák és alma találhatók. De lehetett kérni akár előregyúrt tésztát is, mondta az elnök asszony. Mindezt ingyen.

A költségekbe és a szervezésbe a szlovák szervezet mellett a kiskőrösi önkormányzat segített be. A rétesfesztiválon 29 csapatban 120-130 ember fogja készíteni a süteményt. A résztvevő vendégeket zúza- és birkapörkölttel, húsos káposztával, gulyás levessel várják a szervezők. Szlovákiából Záriečie faluból is érkeznek vendégek, ők külön műsort adnak 11 -kor a nagyszínpadon. A tervek szerint két diákcsapat is indul a rendezvényen. A Petőfi Gimnázium és a Wattay középiskola tanulói a tanárokkal együtt készítik majd a süteményt.

Hogy kik segítenek a program sikeres lebonyolításában? − A múlt pénteken több mint hetvenen gyűltünk össze, akik segítenek a szervezésben – mondta Gyürk Ernőné.