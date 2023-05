Hogy miért is a Széchenyiváros jobbá tételét tűzték zászlajukra, arról Gál Zsombor elmondta, hogy ő maga is régóta a Széchenyivárosban lakik, ami egy egyedülálló és sokrétű városrészben Kecskeméten, nem mellesleg nagyon sok ember él itt. Az egyesületnek 18 tagja van és sokat dolgoznak együtt a civilekkel. Legutóbbi munkájuk a padok felújítása volt, de ezt megelőzte a zöldfelületek rendezése és egy családi délután megszervezése is.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel (KVÜ) is szoros együttműködés alakult ki: a KVÜ által kihelyezett padokat az egyesület tagjai festették le.

A napokban a Lánchíd Általános Iskola futópályájának megújításában is segédkeztek a futólapok visszahelyezésében, a régi teniszpályát pedig fűmaggal és granulátummal vetették be.

Márciusban egynapos Széchenyi futballkupát szerveztek a csapatoknak az Arany János Általános Iskola műfüves pályáján, igen nagy sikerrel, hiszen túljelentkezés is volt a csapatok részéről. Gál Zsombor elmondta, hogy a jövőben is folytatni szeretnék közösségépítő tevékenységüket és a városrész szépítését a Széchenyivárosban. Céljuk, hogy minél több embert bevonjanak ebbe a tevékenységbe. Kiemelte, hogy ha bárkinek van ötlete a városrész jobbá tétele kapcsán, bátran keresheti őket Facebook-oldalukon.