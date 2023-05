A riporterek kérdésére a mester elmondta, hogy ő semmilyen iskolában nem tanulta ezt a hivatást, de nagyon jó rajz képességgel rendelkezik. Édesapja és édesanyja is ügyes kezű emberek voltak, talán tőlük örökölte az alkotás örömét és szeretetét. Hogy mit is vés? Bármit, ami fém vagy akár csont.

Amit a megrendelő kér, azt dolgozza ki például a késeken vagy akár a fegyverek fém részén. Mint mondta, legfeljebb 45-szörös nagyítóval dolgozik, ekkor oda kell figyelnie a szívverésére is, amely befolyásolja a munkáját. A megrendelők sokszor csak általános elképzeléssel fordulnak Fodor Zoltánhoz, ekkor könnyebb a dolga. De volt olyan személy, aki a Feszty-körkép egy részletét kérte megvésni.

Most pedig egy olyan késen is dolgozik, ahol a csontnyél egyik oldalán a segesvári csata részlete, a másik oldalon a tizenhárom aradi vértanú lesz, és helyet kap Petőfi és Kossuth portréja is a fém részeken.