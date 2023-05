Látványosan megszépült a kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola sportudvara. Emellett a tanulók nagyon szép versenyeredményeket értek el és hamarosan már a darts-ot is oktatják az intézményben.

Uborkát, répát, hagymát, paradicsomot, paprikát és egyéb zöldségeket termelnek a közmunkások Fülöpszálláson. A termékeket főként a szociális és közétkeztetésben használják fel.

Felborult egy autó az 53-as főúton, az 51-es kilométernél, Kiskunhalas térségében. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A sofőrt a mentők a tűzoltókkal együtt emelték ki az autóból.

Megyei TOP beruházásokról, tervezett újabb pályázatokról és a FI200 brandről is szólt Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke a Gong Rádió Téma műsorában.

Mintegy 400 milliárd forintos beruházással Debrecenben építi fel első európai üzemét a világ kilencedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója, a kínai Eve Energy, és ennek nyomán több mint ezer új munkahely jön létre – jelentette be a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a hajdúsági városban.

Vagyoni haszonszerzés érdekében, több embernek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 800 euróért hét illegális bevándorlót szállított a szerb-magyar határtól Magyarország területén.

Az idén 19,3 százalékos lehet a pénzromlás mértéke – ezt a becslést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete keddi gyűlésén tette közzé Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet elemzője Kecskeméten. Elhangzott az is, hogy Kecskemét gazdaságának a húzóerejét alapvetően a külföldi tulajdonú nagyvállalatok biztosítják.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a jelenleg zajló érettségi vizsgákkal kapcsolatban, a hétvégi KTE–Ferencváros labdarúgó-mérkőzéssel és a helyi kulturális értékekkel kapcsolatban osztotta meg gondolatait.

A kecskeméti Szent Imre iskola diákjai még most is hatása alatt vannak annak a hihetetlen élménynek, hogy találkozhattak Ferenc pápával. A legszerencsésebbek még kezet is fogtak vele.

Április 13-án mutatták be a budapesti Nemzeti Színházban a Hobo: Az utcazenész című előadást. A 10. Színházi Olimpia keretein belül a legenda előadja a produkció „utcai” változatát, elsőként Kecskeméten, május 14-én – adta hírül honlapján a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház.