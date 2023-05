Küzdősportok és Kecel címmel nyílt kiállítás a városi múzeumban. Az intézmény pincéjében szinte társasági esemény volt a tárlatmegnyitó, mert csaknem százan gyűltek össze a helyi polgárok közül. Ez részben annak is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedek során sok százan jártak edzésekre, illetve jó néhány sportember tette közzé a kiállítóteremben a versenyek során elért okleveleit.

A Kyokushin Karate keceli meghonosítója Kovács László fekete öves mester, a közönségnek felvázolta a kezdeteket. Mint mondta, Kecskeméten a műszaki főiskolán tanult, ahol kézilabdázott, de egy mérkőzés során komoly sérülést szenvedett. Ekkor döntött úgy, hogy egy kevésbé veszélyes sportágat választ, amelyet szintén gyakorolhatott Kecskeméten, ez volt a karate. Amikor lediplomázott visszatért Kecelre, de itt csak a foci és a kézilabda várta. Ekkor határozott úgy, hogy – miközben tovább képzi magát – beindítja az iskolásoknak a karate klubot. Több mint félszázan jelentkeztek. Az edzések kemények voltak, előfordult olyan eset, amikor hidegben, salakos pályán futottak mezítláb, amely után a füvön végzett gyakorlatok kellemesen melegnek tűnt.

Mint mondta, ma már az internet korában közel sincs akkora érdeklődés a küzdősport iránt, mint volt annak idején. A gyerekek sajnos a kiberteret választják a mozgás helyett, holott a karate nemcsak kemény sport, hanem kellemes mozgásforma, de egyben életmód is. Aki sportol, ritkán betegszik le, a munkában is jobban teljesít, és a baráti kapcsolatai is szélesebbek, mélyebbek lesznek, mint annak, aki otthon ül a számítógép előtt.

A rendezvényen a mai keceli küzdősport Bács-Team csapatának vezető edzője Vancsik Nándor fekete öves mester is megosztotta több évtizedes élményeit és tapasztalatait. Az öt gyermekes üzletember lapunknak elmondta, a karate hazai atyjával, Furkó Kálmánnal, egészen a haláláig rendkívül szoros szakmai kapcsolatot tartott fenn. A küzdősport alapját a kyokushin karate alkotja, erre épül a földharc. Ahogy fogalmazott, a természetben az élőlények, emberek, állatok, amikor harcolnak, akkor gurulnak, pörögnek szinte. A fiatal gyerekeknek meg kell tanulniuk a birkózás fogásait is. Amikor már 14–15 évesek lesznek, akkor engedi őket fejre ütni a kick-boksz szabályai alapján.