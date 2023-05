A Lakhandiért Egyesület hét évvel ezelőtt alakult, tagjai helyi lokálpatrióták, akik aktívan részt is vesznek a településrész közösségi életében. Minden évben megrendezik a gyerek- és családnapot, ahová a fiatalok mellett a szülőket és a nagyszülőket is várják.

Forrás: Beküldött fotó

A vidám programot az önkormányzat kulturális bizottságának sikeres pályázata támogatta, amit a civil szervezet önerejéből kiegészített. Légvárakat bérelték, a fából készült játékokat és a sörpadokat a Bácsszentgyörgyi Játékgyár ajánlotta fel. Évente négy programot szerveznek a lakosoknak, melyekből kettőt pályázati forrásból tudnak finanszírozni, a többit a helyi lakosok összefogásából valósítják meg.

Az ugrálóvár ismét nagy sikert aratott

Forrás: Beküldött fotó

Kovács Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője rendszeres látogatója a körzetéhez tartozó városrészben zajló eseményeknek. Tíz éve képviseli a mártonszállási lakók érdekeit, lehetőség szerint mindig próbál segíteni. Gyakori problémát jelent a térségben az utak járhatatlansága, ebben is próbál közbenjárni az illetékeseknél. Ebben a körzetben közel ötven kisgyermek él, ezért a mártonszállási közösségi ház udvarán a képviselői költségből baba-mama hintát, bölcső- és mérleghintát tervez vásárolni. Kicseréli a kosárlabdapalánkot, mert a jelenlegi használhatatlan. Továbbá két új padot is kihelyeznek, hiszen a helyszínen miséket, rendezvényeket is tartanak, a cél az, hogy a várakozó idősek megpihenjenek.