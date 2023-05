Gulyásné Vida Gyöngyi, óvodavezető köszöntőjében elmondta, óvodájuk 2014 óta elhivatott a madarak védelmében és támogatásában. A madarak óvását a gyerekek ismereteinek gyarapítását beépítették a pedagógiai programjukba is. Elmondta, elsősorban Meizl Ferencnek, a Magyar Madártani Egyesület félegyházi vezetőjének köszönhetik, hogy madárbaráttá váltak. Feri bácsit közel egy évtizede a „Ne légy jeti” környezetvédelmi pályázat keretében ismerhették meg a gyerekek. Ekkor madáretetőt, madárodúkat hozott az óvodának, és beszélgetett a gyerekekkel a madarakról. A most felavatásra kerülő madárismertető táblát is Meizl Ferencnek köszönheti az óvoda, melynek fából faragott tartóját Gellér Csaba, helyi fafaragó művész készítette el.

– Igazán fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ismerjék a körülöttünk élő madarakat, esztétikus környezet vegye őket körül.

Ebben a tevékenységben az óvoda valamennyi munkatársa is elhivatott. Az a célunk, hogy megismertessük a gyerekekkel, milyen sok fajta madár él körülöttünk. Számukra lehetőséget teremtsünk, hogy felismerjék a környezetükben élő kismadarakat – hangsúlyozta az óvoda vezetője.

Ismertette, hogy miért is fontosak a madarak az életünkben. Elmondta, nagy segítségünkre vannak a kártevők elleni küzdelemben, hiszen a madarak nélkül elszaporodnának a mezőgazdasági kártevők. A növényi magok terjedésében és a növények beporzásában is fontos szerepük a madaraknak. Ugyanakkor a természet takarítói is, a keselyűk például az elhullott tetemektől tisztítják meg a környezetünket, védve ezzel a fertőzésektől. Fontos alkotóelemei a természeti egyensúlynak. Mindazonáltal a korallzátonyok megmentői is, nélkülük ugyanis elszaporodnának a korallokat pusztító csigafajok. A madarak egyben a tudomány ihletői is: az evolúcióelmélet alakulásában, a környezeti változások nyomkövetésében, a bolygó állapotának tanulmányozásában segítik a tudósokat – sorolta az óvoda vezetője.

Ezt követően Jánosiné Gyermán Erzsébet, helyi polgármester köszöntötte a vendégeket. Felidézte, hogy az 1902-ben Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelmére. Ez az egyezmény alapozta meg a madarak és fák napját. A világon elsőként hazánkban, még 1902-ben Hermann Ottó, polihisztor kezdeményezésére meg is szervezték ez a napot. Az volt a célja, hogy az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét erősítsék. Majd 1906-ban Apponyi Albert, vallási és közoktatásügyi miniszter rendeletben adta ki, hogy az akkori elemi népiskolákban május-júniusban tartsák meg a madarak és a fák napját. A történelem viharai azonban úgy forgatták az idő kerekét, hogy évtizedeken keresztül az iskolákban hallani sem lehetett erről a jeles napról. Az utóbbi évtizedben kapott szárnyra ismét ennek az ünneplése, ami valóban nagyon indokolt. Hiszen tudjuk, hogy a természettel való együttélés alapja a minőségi emberi életnek. Nagyon örülök, hogy a gátéri óvodában minderre odafigyelnek – zárta gondolatait a polgármester.