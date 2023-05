Minden évben több száz versenyző indul ezen a rangos földrajz és honismereti versenyen. A verseny 2 online fordulóval kezdődik már decemberben és februárban. A kiskőrösi Bem iskolából Polereczki Zsanett és Pohankovits Zsombor 7. osztályosok térképészeti ismeretek, Magyarország természetföldrajza, Magyarország népessége, települései, éghajlati jelenségek, tájékozódás a Földön témakörökben versenyeztek. Varga Száva 8. osztályos tanuló pedig Kontinensünk Európa: évmilliók eseményei a kontinensen, a földrajzi övezetesség Európában, Helyünk Európában és a Kárpát-medencében: a Kárpát-medencevidék és hazánk természeti viszonyai témakörökben indult a versenyen.

A 3. fordulóban mindenkinek helytörténeti kutatómunkát kellett végezni, amiből 10 oldalas képes dolgozatot adtak be. Zsanett a kiskőrösi Úttörténeti Múzeumról és Szászi Andrásról készített riportot. Pohankovits Zsombor Ökoház címmel írt nagyszerű környezettudatos tanulmányt. Varga Száva pedig dr. Filus Erikával készített riportot. A hetedikesek versenyében Zsombor 11., Zsanett 17. lett, így sajnos őket nem hívták be az országos döntőbe, amit az idén május 19-20-án rendeztek Veszprémben, Európa Kulturális Fővárosában.

Azonban Száva, aki már 2022-ben is nagyon szépen szerepelt ezen a versenyen, és tavaly Tatabányán a 7. lett, most újra a legjobbak között vehette fel a versenyt. A múlt pénteki döntő írásbeli fordulóval kezdődött, amit Kahoot-feladatok követtek. A Kahoot-verseny már nemcsak a tudást, hanem a gyorsaságot is mérte, amelyen Száva a 8. osztályosok között első helyezést ért.