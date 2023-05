A közösségi ház nagytermében egész délelőtt bemutatkozó standokkal várták a családokat, sőt az érdeklődők a Baba-mama klub és a Bóbita Kalandműhely programjain is részt vehettek. Zeneovi foglalkozást és TSMT tornát is szerveztek, melyre ugyancsak szívesen jöttek a kicsik. Családi sportversenyt is tartottak, de a gyerekek a legjobban mégis a buborékfújó-gépnek örültek.

A gyerekek egy nem mindennapi programon is részt vehettek: a Hírös Rescue Team mentőcsapat kutyás bemutatója teljesen elvarázsolta a kicsiket. Trencsényi Péter vezetésével Mogyi, a mentőkutya megmutatta a gyerekeknek, hogy milyen parancsokat tud teljesíteni, sőt egy játékban szemléltette a kutyás kutatómentést is: bemutatta, hogyan talál meg egy elveszett kisgyermeket, és hogyan jelez ilyenkor.