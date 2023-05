Az ólaknál háziállatokat lehetett nézegetni vagy éppen simogatni is. A Civilek a Játszóterekért Egyesület tagjainak segítségével pedig kézműveskedhettek is a résztvevők. A városi gyermeknap egyben a mesterségek napja is volt, így az érdeklődők megismerhették kosárfonás vagy éppen a kovácsmesterség néhány fogását. A Majsai Alkotók és Kézművesek Egyesülete ügyes kezű lányai és asszonyai is bemutatták mivel foglalkoznak. Kóstolni lehetett a majsai „Boldog kenyeret” is, melyeket Víg László süt. Lovaskocsikázás, kézműves foglalkozások, komondor bemutató, íjászkodás, hangszerbemutató, sőt még pünkösdi királyválasztás is szerepelt a programokban.

