A háromkerekű kerékpárokból és rollerekből álló játékflotta vásárlásához a Bordás Béla Egészségünkért és Egészségünk Megőrzéséért Alapítvány 500 ezer forinttal, az Bóbita óvoda Hétszínvirág Alapítványa pedig 333 ezer forinttal járult hozzá. Mindkét alapítvány fontosnak tartja a gyermekek egészséges életmódra nevelését, ezért összefogtak a nemes cél érdekében.

– Ezek az eszközök azért nagyon fontosak, mert sokféle módon fejlesztik a gyermekeket. Fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt, a kitartást, a reakcióidőt és az állaóképességet is a gyerekeknél. A fizikai erőnlét mellett nagyon jó hatással van a kognitív és az értelmi képességfejlesztésére is, a memóriát, a koncentráció készséget és a nagy mozgásokon keresztül a beszéd fejlődésére is pozitív hatást gyakorol. Jótékony hatással van a jobb és baloldali agyfélteke összehangolására is az állandóan változó tekerő mozgást igényló biciklizés – mondta el lapunknak Huczekné Törköly Tímea óvodavezető-helyettes.