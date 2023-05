Elmondta, hogy a kormány bejelentése szerint a felszínközeli fúrt kutak regisztrációja szükséges, ami egy átlag magyarnak nagy anyagi terhet jelent. A mezőgazdasági termelőknek pedig mindez sokkal súlyosabb áldozatot jelentene. Toroczkai hangsúlyozta, hogyha az eredeti szándék a regisztrációt érintően teljesül, azt mindenki érezte volna a bőrén, még azok is, akiknek kincs fúrt kútjuk, mert az élelmiszerárakon megjelennek ezek a költségek. Hangsúlyozta, hogy a kutak regisztrációja azért veszélyes, mert ha az megtörtént volna – ami az Európai Unió előírása –, akkor könnyen megeshet nálunk az, ami Belgiumban is: ott a regisztrációt adóztatás követte. Azt is elmondta, hogy a kormány hiába visszakozott, nem állíthatja azt, hogy nem adóztatják meg a kutakat, miután ez uniós szándék. A jelenleg társadalmi vitára bocsátott kérdésben aláírásgyűjtést is kezdett a párt a közelmúltban. Toroczkai szerint ezért hátrált meg a kormány, és csak a vidéki magyarság hozzájárulásával lehet jobb belátásra téríteni a kormányzatot.

Fotó: Horváth Péter