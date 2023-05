A 2005-ben alapított, 2020-ban újjászervezett Kiskun Önkormányzatok Szövetsége szeretné, ha a jövőben tovább erősíthetnék a kun gyökereket a tagtelepüléseken. Ennek egyik fontos állomása, hogy a polgármesteri tanácskozások mellett a kulturális és közművelődési szakembereket is bevonják a feladatokba. Első alkalommal, szerdán Jakabszállásra várták a szakembereket.

A felújított polgármesteri hivatal tanácstermében jöttek össze a kulturális területen dolgozó munkatársak. A találkozó célja az volt, hogy a KÖSZ támogatást nyújtson a kun identitás népszerűsítésében. Ehhez együtt gondolkodásra, tapasztalatok megosztására kérte a szakembereket.

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: a kun településen élőknek, mint nekik is, kötelességük, hogy őrizzék a hagyományokat, népszerűsítsék a kun identitást, a fiatalokat megszólítsák és bennük is felkeltsék a kun gyökerek iránti érdeklődést. Nagy feladat ez, hosszú távra szóló. Lassú léptekkel elérhető a cél, de ehhez szükség van a kulturális és közművelődési szakemberek segítségére is.