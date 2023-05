A Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák Köre szervezésében megvalósult II. Helvéciai Traktoros Nap látványos felvonulással vette kezdetét. A nagyközség utcáin menetelve jutottak el a verseny helyszínére, a templom mögötti földekre. Az utcán tömegek fotózták, videózták, vagy egyszerűen csak csodálták a különböző járműveket, melyek között voltak nagyon régi, több évtizeddel ezelőtt gyártott traktorok, és akadtak a mai kort képviselő darabok is.

A traktorosok büszkén vonultak járműveikkel, akadt, amelyet fiatal lányok és srácok vezették, így bátran kijelenthető, valamennyi korosztályt megmozgatta a közösséget is erősítő rendezvény. A mintegy 240 traktor közel egy órán át menetelt az utcákon, majd a verseny helyszínén következtek a köszöntők, és a verseny.

A köszöntők sorát Balogh Károly, Helvécia polgármestere, a gazdakör elnöke kezdte, aki kiemelte a szervezők nagyszerű munkáját, és név szerint is mindenkinek gratulált. Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét és térsége országgyűlési képviselője a rendezvény közösségformáló erejére hívta fel a figyelmet. Hozzátette, már egy éve is sokakat megmozgatott a traktoros nap, nem is gondolta volna, hogy sikerülhet mindazt felülmúlni, de mégis. Rengetegen érkeztek az eseményre.

A köszöntők után következtek a különböző traktoros versenyszámok.