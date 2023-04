A megemlékezésen Monda Margit és Pásztor Gergely, a Gózon István Irodalmi Kör tagjai idézték fel a Törökszentmiklóson született írónő életútját és részleteket olvastak fel a műveiből.

Zsigray Julianna élete utolsó részét Kiskunhalason töltötte, itt is hunyt el 1987-ben. Az írónő a harmincas években ért népszerűsége tetőpontjára az 1931-ben megjelent Szűts Mara házassága című kötetével, amely a társasági műveltség egyik pillérének számított, és hatalmas sikert hozott neki a két világháború között, a felszabadulás utáni időkben készült zenészportérit ma is rengetegen olvassák. A regényből film is született Simor Erzsi és Kürthy György főszereplésével. A Tóparti látomás című alkotásában pedig a kor legendás színészei játszottak: Tolnay Klári és Jávor Pál. Álmok című novellája megjelent a Nyugat folyóiratban, de publikált később az Új Időkben is, ahol egy pályázatot is nyert, ezután költözött Budapestre.

Harminc kötete jelent meg, köztük a Sugár úti palota (1957), a Tékozló élet (1963), amelynek a magyar hegedűvirtuóz, Reményi Ede hányatott életéről szóló jegyzet-dokumentumgyűjtemény adta az alapot az írónőnek.

Az évforduló alkalmából a Pásztortűz Egyesület rendbe hozta Zsigray Júlia sírhelyét, ahol a megemlékezők virágokat és mécseseket helyeztek el.