A Péteri-tó Kiskunfélegyházától 10 kilométerre déli irányban, Petőfiszállás és Pálmonostora között fekszik. A 220 hektáros szikes tó és a körülötte található szikes rétek és legelők 1976 óta természetvédelmi oltalom alatt állnak. A terület legnagyobb értéke a páratlan madárvilág: több mint 200 madárfaj fordul itt elő – írta közleményében a KNPI. Mint kifejtették: a tó mai állapotát az 1920-30-as években történt szabályozások határozzák meg. Ezek következtében a szabad vízfelület jelentősen lecsökkent, medrét halastavi hasznosításra alakították át, három egységből álló tórendszert létrehozva.

– A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy a lehetőségekhez mérten visszaalakítsa az egykori szikes tó eredeti mederalakulatát. Az így megújuló vizes élőhely szervesen kapcsolódik majd a Tisza-völgyet, mint kiemelt nemzetközi jelentőségű madárvonulási útvonalat kísérő szikes tavak észak-déli irányú láncolatába, költő-, pihenő- és táplálkozó területet biztosítva számtalan védett fajnak – olvasható a KNPI közleményében. Mint írták: annak érdekében, hogy újra egységes legyen a tó medre, a rekonstrukció során elbontották az 1. és 2. tó közötti gátat, valamint a Kocsis-rét és a 2. tó közötti erősen erodálódott töltést. Megtörtént a feltöltő csatornák és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak felújítása a vízutánpótlás és a vízvisszatartás stabilizálása érdekében, továbbá felszámolásra került minden olyan létesítmény, amely az egykor itt folytatott halgazdálkodást szolgálta (zsilipek, gátak, ivadéknevelő tavak), ezzel is növelve a terület természetességét.

A Péteri-tónál most is látogatható Vöcsök-tanösvény és annak nyomvonalán található kilátó mellé a tó két másik oldalára is épült egy emeletes kilátó és egy madármegfigyelő les a természetvédelmi bemutatás részeként, valamint elkészült az új, Meizl Ferenc nyugalmazott kiskunfélegyházi iskolaigazgatóról elnevezett tanösvény.