„Vigyél haza egy verset!” – ezzel a felhívással fordultak a soltiak felé. Az elmúlt két évben, a Magyar Költészet Napján a könyvtár és a művelődési ház bejáratához akasztottak ki színes selyemszalaggal átkötött fehér papírtekercseket, amelyekre magyar költők verseit nyomtatták. Ebben az évben ezeken a helyszíneken kívül a település még másik három helyszínén, köztük az átutazókra is gondolva, a központi buszmegállóba is helyeztek el tekercseket, sőt a szomszédos Újsoltra is jutott a versekből.

A szervezők a magyar irodalom gazdag kincsestárából válogattak. Klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepeltek a papírtekercseken, de gyermekversekkel, a település legfiatalabb lakóira külön is gondoltak. Ebben az évben Petőfi Sándor költeményeiből a szokásosnál többet is beválogattak, gondolva a költő születésének kétszázadik évfordulójára.

Farkas Beáta az intézmény igazgatója elmondta, hogy az előző évek tapasztalata alapján már kiderült, hogy népszerűek Solton a versek. Szívesen fogadták felhívásukat a felnőttek és a gyerekek egyaránt, így az idei évben mintegy nyolcszáz verses tekercs kihelyezésével tették különlegessé és emlékezetessé a Magyar Költészet Napját Solton a művelődési intézmény dolgozói.